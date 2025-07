Prometida de Jhonny Rivera enfrenta complicaciones de salud: “Perdí la voz”.

Jenny López, prometida del reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera, atraviesa un momento delicado de salud que la ha obligado a disminuir sus actividades artísticas y mantenerse en constante evaluación médica.

En un reciente video publicado en su cuenta de Instagram, López compartió con sus seguidores detalles sobre el malestar que la aqueja desde hace aproximadamente un mes. “No he estado muy activa por aquí porque no me he sentido bien. He estado congestionada, con molestias constantes en la garganta y he perdido la voz en varias ocasiones”, explicó la joven intérprete, visiblemente afectada.

La artista, quien ha acompañado a Rivera en múltiples presentaciones, señaló que ha tenido que recurrir al reposo vocal incluso en días en los que debía subir al escenario. “Los fines de semana me ha tocado guardar silencio para poder cantar durante las presentaciones. Pero no es lo ideal, por eso decidí acudir a un especialista”, añadió.

Actualmente, Jenny López se encuentra en proceso de diagnóstico con un otorrinolaringólogo que evaluará su estado de salud y definirá un tratamiento acorde. Aunque no se ha revelado un diagnóstico concreto, sus síntomas podrían estar relacionados con una afección respiratoria o un trastorno en sus cuerdas vocales.

Pese al malestar, la cantante ha intentado mantenerse activa junto a Rivera, aunque con ciertas restricciones. “No he querido alejarme del todo, pero mi cuerpo me está pidiendo que me cuide”, aseguró.

La noticia ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes han expresado mensajes de apoyo y solidaridad a través de redes sociales. Jhonny Rivera, por su parte, no se ha pronunciado directamente sobre la salud de su prometida, pero ha seguido compartiendo contenido junto a ella, mostrando que la pareja permanece unida en medio de esta situación.

López, además de ser pareja del popular cantante, ha ganado reconocimiento en la escena musical por su carisma y talento. Su relación con Rivera ha sido ampliamente seguida por los medios y el público, debido a la diferencia de edad entre ambos y a la química evidente que proyectan en redes y en el escenario.

Aunque por ahora su agenda artística podría verse afectada, Jenny ha reiterado su compromiso con la recuperación. “Voy a seguir en chequeos y ojalá pronto pueda contarles que ya estoy bien”, concluyó.