Protagonista de Superman se une al ICE. John Leguizamo reacciona: “imbécil”

Desde que el actor Dean Cain, conocido por Las nuevas aventuras de Superman, donde trabajó con Teri Hatcher, y por Beverly Hills 90210, donde fue novio de Shannen Doherty, anunció que se integraba como voluntario del departamento de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, mismo que está cumpliendo la agresiva política migratoria de Donald Trump de expulsar o deportar a los extranjeros que no cuenten con sus documentos al día de Estados Unidos, las reacciones de sus colegas actores han salido a la luz.

John Leguizamo tacha de imbécil y de perdedor a Dean Cain

Siendo una de las más frontales la del actor colombiano John Leguizamo, quien no dudó en pronunciarse. “¿Qué clase de perdedor se ofrece como voluntario para ser agente de ICE?”, preguntó el bogotano de ‘Encanto’ y ‘Carlitos Way’, de 65 años, a través de su Instagram, el viernes 9 de agosto. “¡Qué imbécil! Dean Cain, tus pronombres son has/been”.

Leguizamo tituló la publicación: “#DeanCain se ofreció como voluntario para ser agente de ICE. Tengo una palabra para ti: ¡PERDEDOR!”

Otro actor que se puso en la misma vía de Leguizamo fue Frank Grillo, quien estuvo en la película Superman.“Nunca lo fue”, respondió Grillo, de 60 años al post de Leguizamo.

El nominado al Oscar, Tatum O’Neal, el cocreador de Empire, Lee Daniels y la actriz de Purple Rain, Apollonia Kotero también mostraron su apoyo a la postura de Leguizamo.

“Para quienes no lo sepan, soy un agente del orden público juramentado, además de cineasta. Sentí que era importante sumarme a nuestros socorristas para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses”, explicó Cain vía Instagram. “No solo (basta con) hablar de ello, así que me uní. Aquí tienes tu oportunidad de unirte a ICE”, dijo Cain de 59 años.

El actor de Hit the Floor añadió: “Si quieres ayudar a salvar a Estados Unidos, ICE está arrestando a los peores de los peores y sacándolos de las calles. Eso me gusta, por eso voté. Necesitan tu ayuda para proteger nuestra patria y nuestras familias”.

Hasta donde ha trascendido, Cain jurará en su nuevo cargo a finales de mes y será nombrado “agente honorario de ICE”.

“Maldito perdedor patético...Mira, sé que la industria del entretenimiento está en ruinas, pero ¿imaginas estar tan desempleado y desesperado por atención (lo sabría) que te unes a ICE?”, le escribió el protagonista de Glee, Kevin McHale a Cain, vía X.

La comediante Margaret Cho reflexionó sobre la situación del actor Cain y se preguntó por qué lo haría dada su ascendencia japonesa-estadounidense. Recordemos que Cain ha declarado en el pasado que miembros de su familia fueron internados en el Centro de Reubicación de Guerra de Minidoka, en el centro de Idaho, durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los cibernautas le recuerdan a quien se enfundó en la piel de Superman que no es en realidad norteamericano, sino todo un inmigrante por su raíces orientales.

“Eres japonés. Ni siquiera eres blanco”, escribió Cho. “No eres blanco. Te conozco, y no eres blanco. Nunca has sido blanco. Y, por muchas de estas actividades blancas en las que participes, eso nunca va a suceder”.

Hay que mencionar que antes de incorporar al ICE, Cain fue agente del Departamento de Policía de St. Anthony, Idaho, en junio de 2018, y luego se incorporó a la Oficina del Sheriff del condado de Frederick, Virginia, como agente de reserva en mayo del 2022.

“La gente tiene que dar un paso al frente. Yo voy a dar un paso al frente. Espero que muchos otros exfuncionarios y exagentes del ICE den un paso al frente, y así alcanzaremos inmediatamente los objetivos de reclutamiento y ayudaremos a proteger este país”, añadió Cain.

John Leguizamo se ha mostrado crítico frente a Dean cain en varios post en sus redes sociales.

