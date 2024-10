Protagonista de ‘My name is Earl’ bajó más de 110 kilos. Así fue su transformación

El actor Ethan Suplee de 48 años, a quien vimos como uno de los estelares en Me llamo Earl, My name is Earl en inglés, hoy posa para publicaciones como Hombre saludable y en otros medios de entretenimiento no se refiere a sus roles en la pantalla, sino a la manera como ha logrado lucir prácticamente como otra persona, gracias a su perdida de peso, y habla con propiedad de secretos y hábitos para mantenerse en forma y ser saludable.

Pero cuando alcanzó la fama, entre el 2005 y el 2009, seguramente nadie le hubiera preguntado nada sobre estos dos aspectos, por el contrario, serían dos temas para esquivar. La razón no era otra que sus casi 250 kilos. Así es, el histrión estadounidense llegó a tener este peligroso peso. Y no se trataba de algo pasajero. Suplee ha confesado que siempre tuvo problemas con el sobrepeso. Ahora la realidad es otra, luego de perder más de 115 kilos en los últimos años, se ha convertido en un ejemplo a seguir.

Ethan Suplee comenzó sus problemas de peso a los 10 años y esto mismo lo llevó a ser escogido para personaje que lucían gruesos e pantalla, así que no luchó contra ello. Empezó a actuar a los 18 años, primero con una aparición puntual en Cuentos desde la cripta y después, durante 4 años en la serie Boy Meets World.

Ethan Suplee comenzó a cuidarse gracias a su esposa

Según lo que él mismo ha contado, a los 20 años comenzó a ser consciente de que era necesario bajar de peso y tenía problemas para hacerlo. Así fue que entró en la dinámica de las dietas que le permitían perder libras, pero una vez abandonada el régimen que lograba bajar, recuperaba esas libras con rapidez. En su opinión, a lo largo de los años pudo perder y ganar unos 500 kilos, si sumara todos los del proceso.

Ahora es distinto, lleva años en un trabajo que comenzó en el 2006 cuando se casó y fue consciente de que era necesario esforzarse y abandonar las dietas para optar por una alimentación saludable permanente y un régimen de actividad habitual. “Por primera vez en mi vida, me interesé por el futuro y por tener experiencias con ella, como pasar un día caminando por un museo, haciendo un viaje o haciendo una caminata, cosas que simplemente no podía hacer físicamente”, confesó.

El actor que ha publicado su proceso en redes sociales con el paso del tiempo, destacó la disciplina.

“No puedo decir que perder peso me haya hecho más feliz. Solo creo que lograr algo que me propuse me ha dado una cantidad de felicidad bastante grande”, mencionó a la revista People que lo tiene en uno de sus artículos por la transformación que ha tenido.

“Salía por la noche con mis amigos, por ejemplo, y no comía nada. Luego, de vuelta de la discoteca, me zampaba tres hamburguesas completas antes de dormir”, mencionó sobre los malos hábitos, al tiempo que dijo que curiosamente su esposa nunca le reclamó por su sobrepeso, sino que él mismo descubrió que debía hacerlo. “nunca hubo un momento, ni una sola vez, en que me sugiriera perder peso... Fue solo que con todo el amor que me estaba dando, sentí que había llegado al estado mental adecuado para hacerlo”, puntualizó.

