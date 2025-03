Protagonista de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ canceló su boda pocos días de llegar al altar

El actor Juan Manuel Guilera sorprendió en días recientes al compartir los detalles sobre cómo y por qué canceló su boda con una conocida actriz y modelo, tan solo un mes antes de la fecha programada.

Esta revelación generó un gran interés entre los seguidores del argentino y abrió un fuerte debate a través de redes sociales.

¿Quién era la prometida de Juan Manuel Guilera?

Resulta que hace poco más de 13 años, el actor sostuvo una relación amorosa con la uruguaya Paula Morales. Su relación parecía perfecta, estaban comprometidos y muchos esperaban con ansias el día de su boda. Sin embargo, detrás de esa fachada de felicidad, Guilera estaba lidiando con dudas y temores profundos.

Juan Manuel Guilera y Paula Morales, quien es hija del conocido periodista Víctor Hugo Morales, fueron novios por más de dos años, hasta la inesperada ruptura que protagonizaron a poco de casarse.

¿Por qué Juan Manuel Guilera canceló su boda con Paula Morales?

En una charla con el programa La sala de Laura Acuña, el actor mencionó que, aunque estaba profundamente enamorado de su prometida, no se sentía preparado para asumir el compromiso de ser padre en ese momento de su vida. Esto, teniendo en cuenta que Paula Morales ya tenía un hijo (de otra pareja) y quería volver a ser madre.

La situación se complicó cuando, mientras su futura esposa organizaba todo lo relacionado con el matrimonio, Juan Manuel Guilera viajó a Venezuela para rodar una película. Durante su estancia, decidió tomarse un tiempo para sí mismo y se fue a pasar unos días en solitario en la isla Margarita. Este inesperado viaje generó una gran discusión entre la pareja, lo que llevó a reflexionar sobre su verdadero compromiso con el matrimonio.

“Cuando le digo a ella mi nueva decisión, me dijo: ‘¿Vos me estás jodiendo?’. Estábamos a días de casarnos y era claro que mi compromiso no estaba al 100 %. Cuando volví, empezamos a hablar y emergió la verdad”, expresó inicialmente.

La confesión de Juan Manuel Guilera desató una gran cantidad de reacciones a través de redes sociales, entre personas que han enfrentado decisiones similares en sus vidas.

Además, hubo quienes manifestaron estar de acuerdo con la postura del argentino sobre que, aunque a veces las decisiones difíciles pueden ser dolorosas, también pueden ser necesarias para nuestro bienestar a largo plazo.

“Si no lo sentís, no es por ahí”, concluyó Juan Guilera en su charla con La sala de Laura Acuña.