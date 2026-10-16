Protagonista de serie de Elizabeth Holmes no hará escenas de sexo. Esto dijo Amanda Seyfried

La actriz nominada en 2021 al Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Mank y ganadora de dos Critic’s Choice, un Primetime Emmy, un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Productores de Estados Unidos y quien dio vida a la estafadora de Theranos en la serie de Disney ‘The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes’, rol por el que ganó su premio Emmy, tuvo una charla con el actor Alec Baldwin en el Festival Internacional de Cine de los Hamptons donde dejó ver su nueva posición profesional frente a los papeles que quiere interpretar en el futuro.

Amanda reconoce que con el paso del tiempo mira de manera diferente su profesión e incluso también tiene sentimientos distintos a los que experimentaba en el pasado frente a ella.

"Nuestro trabajo es extraño, y cuanto más mayor me hago, más extraño me parece. Tenemos que ser románticos con personas con las que no tenemos una relación sentimental. A veces es genial y otras resulta muy incómodo", dijo reconociendo que eso que la incomoda hoy, en algún momento lo encontró divertido. “Era como pensar: ‘Hoy voy a besar a alguien atractivo… ¡Y encima me pagan!’“.

Amanda Seyfried no quiere sentirse incómoda

Hoy el panorama para ella es distinto y se refirió a su decisión de no volver a hacer escenas íntimas, razón por lo cual ya declinó un proyecto. “Rechacé una serie en la que tendría que estar teniendo sexo constantemente, precisamente por eso. No importa con quién. No quiero hacerlo, me siento incómoda y ahora mismo no me apetece”,

Aunque dejó la puerta abierta para cambiar de parecer en un futuro. “Quizá si el proyecto volviese a presentarse más adelante, estaría en otra situación. Pero no quiero tener que desnudarme con un desconocido”.

Amanda también admitió que su familia, especialmente sus hijos tienen que ver con su determinación : “Tengo hijos que están prestando atención a lo que hago”.



Amanda se casó en 2017 con el actor Thomas Sadoski, a quien conoció en 2015 en la obra off-Broadway The Way We Get By. En septiembre de 2016 se comprometieron y se casaron el 12 de marzo de 2017. La pareja tiene dos hijos. Cuando nació el primero, la pareja salió de California y se mudó a una enorme finca en las montañas de Catskill, al sureste del estado de Nueva York. Allí tiene 27 mascotas y posee gallinas, caballos y vacas.

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