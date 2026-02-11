Publican última foto del actor James Van Der Beek: “¿cómo puede alguien luchar tanto?”

El estadounidense James Van Der Beek falleció este miércoles 11 de febrero en su casa, rodeado de su familia, luego de luchar contra el cáncer que el fue diagnosticado en el 2023. El artista de 48 años se había hecho muy conocido por el seriado juvenil en los años 90 ‘Dawson’s Creek’, donde trabajó con Katie Holmes.

Fue su esposa Kimberly Van Der Beek, quien confirmó su fallecimiento. A pocas horas de la partida del actor, una de sus amigas, la modelo y deportista Stacy Keibler publicó la que podría ser la última foto del actor. Se trata de una imagen que captó en casa de él cuando ambos contemplaban un atardecer.

Stacy dedicó emotivas palabras a su fallecido amigo. En la instantánea se alcanza a observar el cambio físico que tuvo James en la última etapa de su enfermedad, ya que lucía muy delgado.

EL emotivo mensaje y la última foto de James Van Der Beek

“Pasar estos últimos días contigo ha sido un verdadero regalo de Dios. Nunca he estado tan presente en mi vida. Cuando sabes que el tiempo es sagrado, no desperdicias ni un solo aliento. No te apresuras. No te distraes. No te preocupas por el mañana. Te sientas. Escuchas. Tomas la mano. Observas cómo cambia el color del cielo y dejas que eso también te cambie a ti. En estos últimos días, me has enseñado más sobre estar presente que cualquier libro. Me has mostrado lo que significa confiar en el plan de Dios, incluso cuando te rompe el corazón. Especialmente cuando te rompe el corazón”.

Luego, la ex luchadora se refirió a los momentos que vivió junto al actor cuando se tomó la foto.

“La otra noche vimos juntos la puesta de sol mientras compartías tu sabiduría, tus esperanzas y las promesas que nos hicimos el uno al otro. Hablamos de cómo este mundo puede parecer al revés... y de cómo quizá el cielo necesita ahora tu espíritu para ayudarnos a mantenernos firmes aquí abajo. Y justo cuando el sol se ocultaba, una estrella fugaz cruzó el cielo... como para recordarnos que nada de esto es casualidad. Eres un regalo. Un marido increíble. Un padre extraordinario. La forma en que apoyaste a Kimberly y a tus hijos... firme, fuerte, devoto... fue una bendición poder presenciarla. Ha sido un honor estar al lado de tu familia en estos momentos sagrados. Es increíble cómo alguien puede luchar tan duro durante tanto tiempo, viajar por el mundo luchando tanto y, de alguna manera, seguir luciendo tan guapo mientras lo hace :) Esa sonrisa nunca te abandonó”.

Stacey agradeció lo que aprendió junto a su amigo: “Le has dado tantos regalos a este mundo. Tu presencia fue una luz brillante en mi vida y en la de muchos otros. Y aunque tu cuerpo físico ya no esté aquí, sé que tu espíritu está haciendo grandes cosas. Ya lo siento. Puede que hayamos perdido a alguien bueno aquí en la tierra... pero el cielo ha ganado algo extraordinario. Pensaré en ti cada vez que vea una puesta de sol. Cada vez que vea un arcoíris cruzando el cielo. Sabré que estás allí. Y tal vez la lección que nos dejas es esta: El momento presente lo es todo. Ama a las personas que tienes delante. Di las palabras. Mira la puesta de sol. Confía en Dios, incluso cuando no lo entiendas. Gracias por cambiarme. Te llevaré conmigo. Siempre”.

Al morir, James dejó seis hijos, fruto de su matrimonio con Stacy.

Aquí más noticias que son tendencia

EL presentador de ‘Bailando con las estrellas’ Alfonso Ribeiro, programa de ABC en el que estuvo James, también publicó una imagen que indica fue captada minutos antes de que el artista partiera. La imagen fue tomada por Kimberly.

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí