¿Qué dice el testamento de Giorgio Armani sobre el futuro de su marca?

La muerte de Giorgio Armani, ocurrida el 4 de septiembre en Milán a los 91 años, no solo marcó la despedida de un ícono de la moda italiana. También abrió la puerta a conocer un testamento sorprendente, en el que el diseñador dejó instrucciones precisas sobre qué hacer con su emporio valorado en más de 15.000 millones de dólares.

Armani, que durante 50 años logró mantener el control absoluto de la empresa que fundó junto a su socio Sergio Galeotti, firmó dos testamentos con apenas tres semanas de diferencia, seis meses antes de morir. Además, pidió que ambos se hicieran públicos, algo inusual en el mundo de las grandes casas de lujo, en las que la sucesión suele manejarse con gran hermetismo.

Las inesperadas disposiciones de Giorgio Armani en su testamento

El diario italiano Corriere della Sera difundió las imágenes de todos los documentos, certificados por la notaria Elena Terrenghi el 9 de septiembre. Allí quedó claro que Armani no quería que la compañía quedara íntegramente en manos de sus herederos, sino que recomendó venderla de manera gradual.

Según lo estipulado, en un plazo de 18 meses deberá venderse un 15 % de la empresa a un gran conglomerado del sector. Entre los compradores preferidos que señaló el propio Armani están tres gigantes: LVMH, EssilorLuxottica y L’Oréal. Con ello, la compañía abriría la puerta a un socio mayoritario que en los próximos tres a cinco años podría llegar a controlar hasta un 54,9 % del capital.

La única alternativa contemplada, en caso de que no se concrete la venta a estos grupos, sería una salida a Bolsa en un plazo máximo de ocho años.

La herencia de Giorgio Armani

En lo familiar, Armani decidió repartir sus bienes entre su círculo más cercano. Su pareja y mano derecha, Leo Dell’Orco, recibió un 32 % de la herencia, mientras que su hermana Rosanna y sus sobrinos (Silvana, Roberta y Andrea Camerana) obtuvieron un 17 % cada uno. Además, el diseñador dejó estipulado que la Fundación Giorgio Armani será la depositaria del 100 % de las acciones del grupo, con al menos el 30 % de los derechos de voto para asegurar la continuidad de su legado.

El testamento también reparte propiedades en Italia, Francia y el Caribe, además del usufructo de la residencia de Milán en la que Armani convivió con Dell’Orco. Según expertos, la intención de Armani con estas instrucciones es clara: garantizar que la marca siga siendo un referente global del lujo, sin que se fragmente tras su muerte.

Así entonces, el destino del imperio Armani ahora dependerá de la capacidad de los herederos para cumplir las instrucciones del “rey de la moda” y de la respuesta de los gigantes del sector que ya miran con interés la marca.