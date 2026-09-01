¿Qué le pasó a Ana del Castillo y por qué Andrea Valdiri corrió en su auxilio?. Esto se sabe

La cantante vallenata Ana del Castillo es considerada una de las estrellas femeninas más relevantes del género. La intérprete, que se ha caracterizado por su forma directa para hablar, sin tapujos, en esta oportunidad encendió las alarmas por un par de mensajes que publicó en sus historias de Instagram.

En un primer texto dejó ver que no está bien emocionalmente hablando, pues habría experimentado una situación que la dejó muy herida interiormente.

“Estoy pasando por una tormenta”, Ana del Castillo

“Estoy pasando por una tormenta que me ha golpeado emocionalmente más de lo que muchos imaginan. Y en este momento lo único que pido es respeto, empatía y un poco de humanidad. Antes de juzgar, señalar, atacar o escribir algo para hacer daño, recuerden que nunca sabemos realmente lo que otra persona está soportando en silencio”, comenzó escribiendo la artista. Luego detalló: “Aun en medio de todo, le doy gracias a Dios porque me ha demostrado que no estoy sola y ha puesto personas maravillosas a mi lado para sostenerme y defenderme cuando más lo necesito. No voy a responder odio con odio. Voy a cuidar de mí, de mi paz y de mi proceso. Confío en que esta tormenta también va a pasar y que Dios pondrá cada cosa en su lugar. Por favor, si no conocen mi historia completa, no contribuyan a hacer más pesado un momento que ya es difícil”.

Al tiempo que trascendió esta información, la generadora de contenido Andrea Valdiri mostró en uno de sus videos que habría tratado de comunicarse con Ana, quien es su amiga cercana, pero al no encontrar respuesta en el celular y sabiendo que podría estar pasando por un momento de crisis, decidió viajar, en la madrugada y en pijama, en su carro por cerca de 4 horas para ir hasta la casa de la cantante a brindarle su apoyo.

Del Castillo republicó el video donde Andrea muestra que está yendo hacia la casa de la artista. Así mismo, subió la imagen donde Valdiri golpea su puerta y del Castillo le abre reafirmándole que no está bien.

En un segundo mensaje Ana habla de su seguridad y menciona que tema por ella.

“Nunca pensé sentir miedo por mi propia seguridad. No quiero problemas con nadie, solo quiero estar tranquila. Por eso dejo constancia de que todo lo ocurrido esta registrado y respaldado. Solo pido respeto, empatía y que me permitan vivir este momento en paz: Que Dios me proteja”.

De momento, no se sabe con exactitud qué paso con la artista que derivara en los angustiantes momentos que describe en sus escritos.

En sus historias de Instagram también compartió un relato animado donde Jesús alienta a sus seguidores a permanecer fuertes en la fe y salir adelante en medio de la tormenta.

Los mensajes en redes sociales se dan justo días después de insistentes rumores sobre un posible embarazo de Ana, algo que ella no ha confirmado ni desmentido.

De igual manera, se confirmó hace unos días que su mánager Roland Valbuena Jr ya no la representa.

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