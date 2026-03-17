Ana del Castillo se confiesa: “Me han servido todas las equivocaciones que he tenido”

Desde niña, Ana Cecilia del Castillo Jiménez soñó con dedicarse a la música. El vallenato estaba en sus venas, pues desde siempre escuchó, bailó y reinterpretó los éxitos de sus ídolos. “Siempre admiré a Diomedes Díaz, siempre lo vi en la Plaza Alfonso López, fue mi referente, aunque también hubo mujeres como Patricia Terán, por lo entrona que era, cómo se desenvolvía”. Ana recuerda que en algún momento siendo adolescente, quiso cantar con el Cacique de La Junta, “pero estaba muy pelada”.

Con el tiempo ha concluido que esa poderosa inclinación por lo artístico se la debe a su padre Manuel José del Castillo, quien, aunque es médico de profesión también fue intérprete de ópera, zarzuela y boleros. Rosa, su madre, una devota cristiana, se desempeñó como enfermera.

La internacionalización de Ana del Castillo

Ahora que hace parte de la selecta lista de cantantes locales firmados por Virgin Music Group, una de las compañías más importantes de la industria musical en el mundo, algo que sin duda marca una etapa de internacionalización definitiva, no solo para Ana, sino para el vallenato interpretado por mujeres, la nacida en Valledupar recordó que el camino recorrido ha estado lleno de muchas satisfacciones, pero también de desafíos superados y de experiencias interiorizadas.

En el 2011, cuando tenía 12 años, su sueño era cantar en el reality de moda. “Yo veía el Factor X, en televisión, eso era lo último y uno quería estar en esos concursos y todo, y que veía Marbelle, a Juan Carlos Coronel, a José Gaviria. Eso era una locura y quise vivir la experiencia”.

Ana estaba tan determinada que no tuvo problema en hacer fila por horas. “Fue en la plaza Alfonso López, era larguísima. Eran muchos sueños, muchos niños y nada más escogían en dos o tres días a ocho. Se iban de Valledupar con ocho”. Ana, que había hecho parte de los Niños del Vallenato, del famoso ‘Turco’ Gil, estuvo entre las seleccionadas.

Para la pequeña artista, la experiencia en ‘Factor XS’, siguió siendo como de película: “cuando conocí a esta gente, a Andrea Serna”, que era la conductora del concurso en ese entonces. No llegó a la final, pero su meta permaneció intacta y por el contrario, al salir del reality se sintió impulsada a seguir su anhelo. “Eso quedó chuleado (…) De ahí fue un sueño que quise cumplir y que Dios me regaló la oportunidad, pero más nunca quise meterme en un reality”.

Años más tarde, cuando reveló que no tenía intenciones de dedicarse a una carrera ‘formal’ sino a la música “hubo un pequeño conflicto ahí sabroso, pero nada que no se pueda arreglar”, contó la intérprete, que después del impacto de sus planes decidió acatar el consejo de su familia: hacer una carrera universitaria sin abandonar la música. “Yo estudié Psicología Clínica, yo no terminé mi especialización, estudié nada más Psicología, soy graduada en Psicología, pero yo siempre quise cantar”.

Ana del Castillo: de dónde es, edad y más de la artista

Su profesión se convirtió en una herramienta ideal porque reconoce que se ha hecho terapia. “La verdad es que también te ayuda a encontrarte contigo misma”, además porque ha vivido en carne propia la complejidad de una estrella. “No creas que la vida del artista es difícil. Uno se acerca a muchas personas a darles amor, cariño, pero también hay muchos detractores y uno siente, uno es un ser humano, no somos de acero, no somos de hierro y a veces los comentarios también le pegan a uno”.

Por eso mismo, Ana, nacida en Valledupar y quien cumplirá 27 años el próximo 9 de abril, también tiene su terapeuta de cabecera. “Tengo mis ayudas psicológicas, tengo a Mayra Ropero Antelli, mi psicóloga, que me ha ayudado a superar muchas cosas, porque uno no puede solo, a veces tiene que buscar también su ayuda profesional y no quiere decir que uno esté loco, sino que, con tanta presión, es necesario”.

Conocida por su temperamento fuerte y sus declaraciones directas, sabe que no siempre lo que dice es bien recibido. “A veces por decir las cosas, la verdad, a veces bien directa, paso de imprudente, pero el proceso de la música como tal me ha hecho cambiar”.

Con humildad reconoce que el paso de los años, las pruebas y ese encontrarse con ella misma han obrado en ella. “Ana va al gimnasio, Ana deja de tomar, ya no hace tantos en vivo, no tiene palabras tan obscenas, sí he tenido varios cambios en mi vida. Me han servido todas las equivocaciones que he tenido, me han servido las experiencias vividas”.

Cuando habla del reconocimiento que la lleva a ser catalogada por sus seguidores como la mujer más importante actualmente en el vallenato, lo toma con mesura y humor: “Dios mío, yo no sé si sea la primera, pero la segunda no soy. Ahí yo me callo amiga, eso es del público”.

Entrar en un mundo donde la mayoría son artistas hombres también tuvo su complejidad. . Ahí también jugó un papel su temperamento y hasta su fe: “Definitivamente Dios no me deja y que yo no me dejo de nadie tampoco. El apoyo ha sido del público. Yo le digo al Señor hablar contigo Señor, gracias por este día, ayúdame resolver todos los problemas”.

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