⁠¿Qué le pasó a Anuel AA? El ex de Yailin genera alarma por impresionante cambio físico

Anuel AA no solo ha sido una figura reconocida en la industria musical, sino que también ha estado en el ojo del huracán por las controversias que han marcado su vida personal y profesional. Ahora, lejos de un escándalo amoroso o musical, Anuel vuelve a acaparar titulares por una razón que ha generado preocupación entre sus seguidores: un sorprendente cambio físico que ha dado pie a rumores y especulaciones sobre su estado de salud.

¿Anuel está enfermo?

Esa es la pregunta que muchos internautas se han realizado en redes sociales, luego que el artista apareciera en varios videos y fotos con un aspecto que muchos describen como irreconocible y alarmante.

En medio de las versiones que han estado circulando en internet, un video viral sugirió que Anuel AA habría confirmado que tiene VIH, lo que ha avivado aún más las especulaciones. Sin embargo, no hay ninguna declaración oficial ni confirmación médica al respecto, y varios medios indican que ese material podría ser un deepfake o simplemente contenido falso que se está compartiendo sin verificación. Además, no hay evidencia pública de que Anuel haya sido hospitalizado recientemente, aunque muchos de sus fans recordaron episodios de salud anteriores, como una cirugía de emergencia que el propio artista compartió en sus redes sociales hace algunos años.

Anuel tiene toda la pinta de dar muchos puntos a todos los que lo hayan metido en su necroporra pic.twitter.com/rFKA9I4GdK — Tage (@Tagelca) January 4, 2026

La preocupación por su bienestar ha crecido, especialmente después de que algunos conciertos de su gira “A Fuego Europe Tour 2025” fueran cancelados o reprogramados. Se mencionaron razones de salud como uno de los factores que llevaron a estos cambios en la agenda. “Se deterioró”, “si en realidad él está así, que vaya al médico porque eso no es normal”, “él necesita ayuda”, “que Dios tenga compasión por él”, “seguro está enfermo”, “eso no es normal, algo le debe estar pasando”, “qué cambio”, “no es normal tanta ojera”.

Hasta el momento, el artista no ha brindado ninguna declaración al respecto. Se desconoce si esos videos que circulan en redes son recientes o de hace un tiempo. Por ahora, sus seguidores están al tanto de sus publicaciones y de su carrera.