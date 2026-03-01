El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

¿Qué le pasó a Jim Carrey? El actor de ‘La máscara’ reapareció con aspecto “irreconocible”

Usuarios en redes sociales quedaron sorprendidos con su nueva apariencia. Varios incluso confesaron que, en un primer momento, pensaron que se trataba de otra persona.

Por Redacción Vea
01 de marzo de 2026
Usuarios en redes sociales quedaron sorprendidos con su nueva apariencia. Varios incluso confesaron que, en un primer momento, pensaron que se trataba de otra persona. will be released in cinemas across Britain from 21 December. (Cine, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN
Fotografía por: ANDY RAIN

Jim Carrey, conocido por sus papeles memorables en películas como La máscara, Ace Ventura y El show de Truman, llamó la atención del mundo esta semana tras su aparición pública en París, luciendo un aspecto bastante diferente al que muchos recordaban. Su presencia en la 51ª edición de los Premios César, donde fue honrado con un César de honor por su destacada carrera cinematográfica, provocó una avalancha de reacciones y comentarios en las redes sociales debido a su imagen renovada y casi irreconocible.

Así se ve Jim Carrey ahora

El evento, que tuvo lugar el 26 de febrero de 2026 en el histórico teatro Olympia de París, reunió a lo más selecto del cine francés y le otorgó al actor canadiense-estadounidense uno de los galardones más prestigiosos de la industria internacional. A pesar de que Carrey había mantenido un perfil más bajo desde su retiro de la vida pública en 2022, su aparición en esta gala no pasó desapercibida entre sus seguidores.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

@vanityfairfrance

Jim Carrey s’est longtemps préparé pour faire son discours en français sur la scène des César ce soir ! #jimcarrey #césar2026

♬ son original - Vanity Fair France

Lo que más sorprendió fue su apariencia física, con un pelo largo que llegaba hasta los hombros y un rostro que se veía bastante diferente al que mostraba en sus entrevistas recientes. Los comentarios no se hicieron esperar: “Ese no es Jim Carrey”, “¿quién se supone que es él?”, “no es él. De ninguna manera”, “¿desde cuándo sus ojos NO son de color marrón oscuro?”, “no es él, ni siquiera suena igual”, “algo anda mal”, “parece un tipo que ahora toma la medicación adecuada y tiene paz y felicidad en su vida. Simplemente disfruta del momento y de sus logros”, “hay envejecimiento, pero no es solo envejecimiento”, “¿Por qué su cara luce diferente?”, “¿Qué le ha pasado?”, “¿Por qué todo el mundo está diciendo que es su clon?”.

¿Quién es Jim Carrey?

La carrera de Jim Carrey no se limitó solo al humor. Con películas como The Truman Show y Eternal Sunshine of the Spotless Mind, demostró su talento dramático, ganándose el reconocimiento de la crítica y premios como el Globo de Oro. Estos papeles representaron un cambio en su imagen pública, mostrando a un intérprete más profundo y reflexivo. En los últimos años, Carrey ha disminuido su presencia en la industria y ha compartido en varias entrevistas su deseo de tomarse un descanso para concentrarse en la pintura y en su vida personal. Sin embargo, hizo su regreso a la pantalla interpretando al villano Dr. Robotnik en la saga de Sonic the Hedgehog.

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Jim Carrey

Qué le pasó a Jim Carrey

Jim Carrey 2026

Jim Carrey 2025

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.