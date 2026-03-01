¿Qué le pasó a Jim Carrey? El actor de ‘La máscara’ reapareció con aspecto “irreconocible”

Jim Carrey, conocido por sus papeles memorables en películas como La máscara, Ace Ventura y El show de Truman, llamó la atención del mundo esta semana tras su aparición pública en París, luciendo un aspecto bastante diferente al que muchos recordaban. Su presencia en la 51ª edición de los Premios César, donde fue honrado con un César de honor por su destacada carrera cinematográfica, provocó una avalancha de reacciones y comentarios en las redes sociales debido a su imagen renovada y casi irreconocible.

Así se ve Jim Carrey ahora

El evento, que tuvo lugar el 26 de febrero de 2026 en el histórico teatro Olympia de París, reunió a lo más selecto del cine francés y le otorgó al actor canadiense-estadounidense uno de los galardones más prestigiosos de la industria internacional. A pesar de que Carrey había mantenido un perfil más bajo desde su retiro de la vida pública en 2022, su aparición en esta gala no pasó desapercibida entre sus seguidores.

Lo que más sorprendió fue su apariencia física, con un pelo largo que llegaba hasta los hombros y un rostro que se veía bastante diferente al que mostraba en sus entrevistas recientes. Los comentarios no se hicieron esperar: “Ese no es Jim Carrey”, “¿quién se supone que es él?”, “no es él. De ninguna manera”, “¿desde cuándo sus ojos NO son de color marrón oscuro?”, “no es él, ni siquiera suena igual”, “algo anda mal”, “parece un tipo que ahora toma la medicación adecuada y tiene paz y felicidad en su vida. Simplemente disfruta del momento y de sus logros”, “hay envejecimiento, pero no es solo envejecimiento”, “¿Por qué su cara luce diferente?”, “¿Qué le ha pasado?”, “¿Por qué todo el mundo está diciendo que es su clon?”.

Jim Carrey made a rare appeaerance to receive his Honorary César Award in Paris 🇫🇷 pic.twitter.com/vfEYti5nys — Complex Pop Culture (@ComplexPop) February 27, 2026

¿Quién es Jim Carrey?

La carrera de Jim Carrey no se limitó solo al humor. Con películas como The Truman Show y Eternal Sunshine of the Spotless Mind, demostró su talento dramático, ganándose el reconocimiento de la crítica y premios como el Globo de Oro. Estos papeles representaron un cambio en su imagen pública, mostrando a un intérprete más profundo y reflexivo. En los últimos años, Carrey ha disminuido su presencia en la industria y ha compartido en varias entrevistas su deseo de tomarse un descanso para concentrarse en la pintura y en su vida personal. Sin embargo, hizo su regreso a la pantalla interpretando al villano Dr. Robotnik en la saga de Sonic the Hedgehog.