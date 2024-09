¿Qué le pasó a Maryan Gómez? Gema, su amiga, dio impactantes datos de su muerte

La muerte de Maryan Gómez, exintegrante del equipo Beta, del Desafío The Box 2023, ha generado conmoción en el mundo del entretenimiento en Colombia. El deceso de la joven de 29 años se dio en una clínica en Bogotá el pasado sábado en horas de la noche.

¿Cómo murió Maryan Gómez, exparticipante del ‘Desafío 2023′?

El programa La Red comunicó que su muerte se dio, al parecer, por una complicación pulmonar; sin embargo, Gema, amiga cercana de Maryan y quien fue su compañera en el reality de Caracol Televisión, concedió una entrevista para La Kalle, donde reveló impactantes detalles.

Maryan Gómez, ‘Desafío The Box’. Fotografía por: instagram maryan gómez

La también atleta afirmó que, supuestamente, Gómez no murió por una complicación pulmonar, sino que, en los últimos días venía presentando problemas emocionales: “La verdad cuando leo que Maryan se había muerto, para mí fue algo muy duro, quedé completamente fría. Ella de salud física ya estaba bien, pero Mary traía sus estados desde chiquita y sus situaciones complejas. El abandono de su mamá no lo pudo superar. Ella siempre quiso tener a su mamá al lado, ella quiso tener esa figura maternal y no la tuvo”, aseguró.

Las deportistas vivieron juntas durante varios meses. En ese tiempo, Gema pudo conocer detalles de la vida personal de Maryan. De acuerdo con lo que afirmó en la entrevista en el mencionado medio de comunicación, “yo era como su mamá y me daba cuenta de eso, ella quería que la protegieran que la atendieran, que la mimaran. Organizábamos juntas el apartamento, ella quería protección, apoyo, que le dijeran que no estaba sola”.

Muerte de Maryan Gómez, del ‘Desafío The Box 2023′

En medio de la entrevista, Gema rompió en llanto y reveló: “lo único que anhelo y que quiero es honrar la memoria de Maryan y que ella encuentre luz... El ser utilizado, el ser rechazado, abandonado, te lleva a un estado emocional bajo. Luego entras a una depresión, a conocer personas y a un mundo oscuro que no te llevan a nada bien. Mi amiga Maryan no murió de nada pulmonar, eso le dio porque Maryan tuvo una sobredosis, un abandono, porque no fue escuchada, porque para muchos seres humanos expresarse y decir que se siente triste es malo”, reveló.

De igual manera, Gema aclaró que, aunque eran amigas, durante un tiempo se alejaron por “terceras personas”. “Vienen unos comentarios, yo le digo a ella ‘yo creo que no podemos seguir siendo las mismas amigas porque hubo comportamientos de deslealtad que a mí me duelen y no puedo seguir siendo la misma’. Cuando ella me comienza a comentar sus cosas, yo le hablo, pero sus acciones eran diferentes. Era muy difícil luchar contra la corriente”.

Por ahora, sus familiares no han confirmado esa información ni han comunicado la causa real de la muerte de la exparticipante del Desafío The Box 2023.