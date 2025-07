¿Qué le pasó a Pirry? El periodista reveló su reciente problema de salud

Hace unas semanas, el periodista Guillermo Prieto Larrota, conocido como Pirry, publicó un video en redes sociales contando que había enfrentado un problema de salud que lo llevó a alejarse un par de días de redes sociales mientras se recuperaba.

“Bajé tres kilos en 10 días”: Pirry

En entrevista con Vea, el periodista de 53 años contó qué le ocurrió: “Ya estoy muy bien. Llegué de Río de Janeiro de hacer unos contenidos y llegué sintiéndome un poco regular, pero al día siguiente amanecí con escalofríos, temblores, fiebre, sudor, espasmo en el estómago, migraña. La verdad, nunca me había sentido tan enfermo, he tenido varias enfermedades, pero pasé tres días ya preocupándome, porque además me dio un sarpullido en la piel, que es lo que me parecía más raro. Me decían todos que eso era dengue. Pero al final pude ir al médico, me hicieron los exámenes de sangre y lo descartaron, pero duré varios días enfermo y me bajé 3 kilos como en 10 días, me pegó duro esa vaina”, aseguró.

Pirry no tuvo certeza de lo que realmente le sucedió, y aunque logró recuperarse, aseguró que fue fácil: “la verdad es que en este momento no podría decir qué me dio, pero lo único que puedo decir es que de verdad nunca me había sentido tan enfermo de no poder pararme a la cocina a traer un vaso de agua y como yo vivo solo entonces fueron unos días duros".

Ese no ha sido el único problema de salud que ha enfrentado el periodista. A lo largo de estos siete meses, ha tenido que sobrellevar otras afectaciones que, de alguna manera, interfirieron en su salud mental, pues le generaron ansiedad:

“Este año ha sido duro. Salgo de una peste a una segunda operación de un ojo, que ya me lo habían operado y me había quedado mal. Yo soy una persona que mi adicción es el ejercicio, si no monto bicicleta casi todos los días, si no voy al muro a escalar y si no salgo los fines de semana, me da duro. Estas dos semanas encerrado, ando con una ansiedad y ahora me toca lo de la operación del otro ojo. He estado con reparaciones todo el año. Ha sido como de paciencia, inclusive no he organizado ninguna otra expedición ni viaje, porque no sé cómo van a terminar estas cosas. Tengo algunos proyectos ahí como a largo plazo, pero también soy como para donde me lleva el viento, hoy puedo estar aquí y resulta que descubro que hay una cosa increíble para hacer en la Patagonia chilena y en 15 días estoy armando viaje para allá”, concluyó.