¿Qué le pasó a Yeferson Cossio? “Casi me muero, me falló el corazón”

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido más comentados del país. El paisa de 31 años se ha destacado por sus publicaciones en redes, especialmente cuando le realiza bromas a sus hermanas y también por el trabajo social que realiza con los más vulnerables.

Yeferson Cossio preocupó a sus seguidores

Hace unas horas, las hermanas del influencer informaron que Cossio había sufrido algunas complicaciones de salud. “Resulta que me tocó venirme para otra ciudad porque hospitalizaron a Yef y por aquí todavía anda con él. Vamos a ver cómo avanza para ver si podemos hacer una dinámica que tenía pensada”, dijo Cintia Cossio en sus redes sociales. Asimismo, agregó: “Tuve que salir en bombas a coger el primer vuelo que había disponible. Apenas me vine a reportar porque mi hermano ya está un poco más estable”.

Aunque no reveló más detalles, los usuarios en redes sociales le han dejado mensajes expresando su preocupación: “Que se mejore”, “n abrazo y mucha salud para ti”, “oramos por la salud de Yeferson”, “lamento mucho lo de Yeferson, que Dios lo sane y lo cuide”, “pronta recuperación, Dios los bendiga”, “Dios te bendiga y te recuperes pronto”, “los mejores deseos y bendiciones para que Yeferson siga recuperándose y esté siempre bien”.

¿Qué dijo Yeferson Cossio?

Tras la publicación de Cinthia, el antioqueño reapareció en redes sociales dando un parte de tranquilidad a sus fanáticos: “Llevo dos días hospitalizado, casi me muero porque me falló el corazón. Todos están afuera. Cinthia está enojada, ella dice que fue mi culpa. Me van a hacer una cosa en el corazón, me van a hacer una cirugía chiquita. Todo muy bien”.

Cossio tampoco reveló más detalles al respecto. En el video que publicó aparece junto a Carolina Gómez, su novia, y Cinthia, su hermana. El artista aseguró que hoy sería sometido a una intervención quirúrgica y le pidió a sus seguidores que le enviaran bendiciones para que todo saliera bien: “que todo salga bien, pronta recuperación”, “todo estará bien en nombre de Dios”, “que Dios y el universo te bendigan y toda la mejor energía para que todo salga súper bien”, “esto te está mostrando que debes de cambiar los hábitos de vida igual que Dios te bendiga”, “en manos de Dios y de los médicos, todo saldrá bien, ya verás que te vas recuperar”.