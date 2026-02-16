¿Qué le pasó al Padre Chucho? Apareció en silla de ruedas dando misa y generó preocupación

Jesús Hernán Orjuela, más conocido como Padre Chucho, es un sacerdote católico de Bogotá con una larga trayectoria. Su conexión con la comunidad se refleja no solo en la iglesia que dirige en la localidad de Kennedy, en el barrio Castilla, sino también a través de sus transmisiones en plataformas digitales, donde miles de fieles lo siguen cada semana. Su estilo directo y su enfoque en temas de fe y espiritualidad le han ganado un lugar especial en el corazón de muchos creyentes. Además, su presencia en los medios y su participación en programas de televisión y redes sociales lo han convertido en uno de los sacerdotes más reconocidos del país.

Padre Chucho fue intervenido quirúrgicamente

En las últimas horas, el sacerdote generó preocupación al aparecer en silla de ruedas durante una de sus misas en Bogotá. Muchos de sus seguidores se alarmaron, pues relacionaron ese detalle con las amenazas que había recibido el Padre hace unos años.

Inmediatamente, los comentarios no se hicieron esperar: “¿Qué pasó con el Padre Chucho?”, “Padre Chucho que Dios lo bendiga y le de una pronta recuperación”, “Padre Chucho Dios te cuide”, “verte así me dolió”, “qué le pasó al Padre Chucho, alguien puede explicarnos para tener más certeza al orar”, “no somos adivinos, ¿qué le pasó?”, se preguntaban los feligreses.

Hay momentos en la vida que duelen más de lo que podemos explicar. Situaciones que no entendemos, cambios que no esperábamos y pruebas que cuesta aceptar. En esos instantes, cuando el corazón se siente cansado y la fe parece frágil, solo queda una opción: refugiarnos en Dios. Hoy llegué a la iglesia con el alma cargada, buscando respuestas, buscando paz. Y en medio de la oración, del silencio y de las palabras llenas de amor y esperanza del padre Chucho, sentí algo distinto: la certeza de que Dios nunca nos abandona, aun cuando no comprendemos sus planes.

Según lo que han compartido algunos medios colombianos, la reciente aparición de Padre Chucho en silla de ruedas no se debe a un accidente ni a un deterioro de salud repentino, sino a un proceso de recuperación tras varias cirugías. El sacerdote comentó que se sometió a tres operaciones recientes: una en la espalda, otra en el abdomen y una más en un brazo. Por eso, debe usar la silla de ruedas temporalmente para ayudar en su recuperación. Aunque no ha dado detalles específicos sobre las condiciones que llevaron a estas cirugías, el propio Padre Chucho aseguró que todo salió bien y que no se encontraron problemas malignos en la masa que le extrajeron.

La publicación de las imágenes y videos de Padre Chucho en silla de ruedas causó una gran preocupación entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviar mensajes de solidaridad, apoyo y oraciones. Muchos fieles compartieron palabras de aliento, resaltando su labor espiritual y deseando que se recupere pronto: “que se mejore, Padre”, “qué bueno que esté bien”, “afortunadamente no fue nada grave”, “que siga llevando la palabra de Dios”, “bendiciones, Padre”, “lo admiramos mucho”, “un gran hombre de Dios”.

El sacerdote, por su parte, agradeció las oraciones y el cariño de la comunidad, expresando su confianza en la recuperación y reafirmando su compromiso con su labor pastoral, a pesar de estar en un momento de descanso y tratamiento médico.