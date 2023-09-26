¿Qué pasó con Alzate? El cantante se fue contra un artista vallenato: “Atarbán”

Desde el 1 de enero hasta este lunes 5, Oiba, Santander, celebra sus tradicionales ferias y fiestas, un evento que reúne a miles de personas, tanto locales como visitantes, que llegan al municipio para disfrutar de una agenda cultural, recreativa y musical muy variada. Esta celebración se ha convertido en una de los más esperadas de la región, destacándose por la actuación de artistas reconocidos y por actividades que refuerzan la identidad, impulsan la economía local y fomentan el turismo.

Alzate no pudo cantar en Oiba, Santander

El viernes 2 se esperaba la presentación de Jhonny Rivera y Nelson Velásquez; sin embargo, el intérprete vallenato tuvo que cancelar su show por razones “logísticas” y anunció que se presentaría el sábado 3. Ese día también estaban programados Jean Carlos Centeno y Alzate, lo que generó una gran expectativa entre el público por una jornada musical que prometía cautivar a los presentes.

Sin embargo, la noche se vio empañada con la cancelación de Alzate, quien, molesto, publicó un video en sus redes sociales asegurando que no pudo subir a la tarima porque Nelson Velásquez tomó su espacio.

“Estamos aquí desde el medio día del 3 de enero, yo ansioso por cantarles. El día de ayer un artista les incumplió o por algún motivo no estuvo con ustedes, y vino hoy y se montó de una manera que no se le hace absolutamente a nadie. ¡Atarbán! Se montó en mi horario, que era a las 12 de la noche. Estamos desde el mediodía y llegamos a las 11:00 p. m., para cablear para montarnos, pero él mismo y su equipo de trabajo se montaron en nuestro espacio, lo invadieron y no permitieron. Este artista les incumplió el día de ayer y se nos montó en nuestro horario hoy y quiere que nosotros le incumplamos a otros alzatistas el día de mañana, eso no lo podemos permitir. ¿Por qué no tocaron después de nosotros?“, dijo con molestia.

El hermano de Alzate, quien estaba a su lado, agregó: "Esa persona llegó y se montó, no se quiso bajar, el empresario trató, el equipo de producción trató. Yo he hablado con el empresario, él sabe que cumplimos, pero nosotros no podemos quedarnos porque tenemos más compromisos en la ciudad de Nariño".

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Por ahora, Velásquez no se ha pronunciado al respecto, pero los comentarios en redes no se han hecho esperar: “Alzate es un caballero definitivamente, tú ya cumpliste”, “súper profesional”, “Alzate es un caballero”.