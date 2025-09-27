¿Qué pasó con Ana Beatriz Osorio? La actriz le dio un giro radical a su vida

Ana Beatriz Osorio es una actriz venezolana que se dio a conocer gracias a su papel de Teresa Carreño en Mi gorda bella (2002), una telenovela protagonizada por Natalia Streignard y Juan Pablo Raba que gozó de gran aceptación en Colombia y otros países de América Latina. También hizo parte de otros proyectos, como Decisiones (2007), Oye Bonita (2008) y Rosario Tijeras (2010).

Con el paso de los años, su presencia en la pantalla fue disminuyendo. Aunque llegó a trabajar como presentadora de Bravíssimo, magacín de entretenimiento de Citytv, poco a poco el público dejó de verla en las pantallas y empezó a preguntarse qué rumbo había tomado su vida personal y profesional.

La nueva vida de Ana Beatriz Osorio

En una entrevista que concedió a La Red, de Caracol Televisión, Osorio contó que en 2023 regresó por primera vez en 18 años a Venezuela. Ese reencuentro con su tierra natal la llenó de energía, pero debía volver a Bogotá, ciudad en la que había construido su vida desde hacía varios años.

Esta situación cambió hace un par de meses, cuando la actriz tomó la decisión de dejarlo todo y volver definitivamente a su país. La actriz explicó que sentía un vacío que se traducía en tristeza y aislamiento, pues extrañaba a su familia, a sus amigos y el entorno en el que creció. Esa desconexión terminó afectando su estado de ánimo y su desempeño laboral.

“Yo estaba como muy antisocial, me hacía falta mi territorio, me hacían falta mis padres, mis amigos. Entonces por eso yo sentí que me estaba marchitando, me estaba pegando la falta de oxígeno, me estaba pegando todo, mejor dicho… y son etapas”, expresó.

Ana Beatriz Osorio también mencionó que, aunque en Colombia se formó en el campo de las terapias alternativas y llegó a impartir talleres de constelaciones familiares, la respuesta del público no era la esperada. Al mismo tiempo, la motivación para asistir a castings se había perdido y esa sensación de soledad la llevó a replantearse su futuro.

Con esa claridad, empacó sus pertenencias, viajó con sus gatas y se despidió de algunos amigos cercanos en la capital colombiana para instalarse de nuevo en Caracas. Allí ya retomó proyectos artísticos y encontró nuevas oportunidades para desarrollar su faceta como actriz y terapeuta.

Actualmente está en temporada en el Centro Cultural Chacao con la obra No Soy Loca, Soy Bipolar, una puesta en escena que aborda el trastorno bipolar desde una perspectiva cercana a lo terapéutico. Además, trabaja en el desarrollo de una serie inspirada en esta misma producción, bajo la dirección del presidente del teatro, a quien le debe también la escritura de la pieza.

Con este regreso, Ana Beatriz Osorio asegura sentirse más activa y motivada. Según dijo a La Red, volver a Caracas significó recuperar la vitalidad que había perdido en Bogotá y reencontrarse con un público dispuesto a acompañar esta nueva etapa de su vida artística y personal: “Sí, me siento más activa. Ya no estoy en la cama como tanto lo estaba allá en Bogotá”.