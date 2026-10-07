¿Qué pasó con Camilo Cifuentes y su novia?. Influencer se pronunció tras palabras de su ex

El popular influencer ‘sin cara’ Camilo Cifuentes se encuentra en medio de la polémica y en esta oportunidad su nombre no está asociado con alguna ayuda que esté prestando.

La situación se remonta a un reciente partido de fútbol benéfico en Manizales, donde Camilo y la también generadora de contenido La Mijita aparecen juntos motivando a ayudar en el evento.

La ahora ex del influencer, María Camila Sepúlveda, quien espera un hijo del generador de contenido, usó las redes sociales para señalar a Cifuentes indicando que hasta hace muy poco estaban haciendo planes de conformar una familia. Este fue el comunicado que emitió.

“No quiero hablar desde un lugar diferente, no desde el odio o fomentando más todo lo que ha pasado en las últimas horas he leído muchos comentarios, insultos y juicios hacia mí. Me han llamado ridícula, tonta, egoísta y que estoy impidiendo que mi ex pareja fuera feliz. Quienes opinan desde afuera no conocen toda la historia, no voy a contar cada detalle de lo ocurrido por qué no quiero convertir mi vida privada en una batalla pública. Pero debido a todo lo que veo, si necesito aclarar algo. Esto no fue una historia que simplemente terminó y cada uno tomó su rumbo y tiempo después apareció una nueva relación.

Hasta hace poco diría yo muy poco seguían existiendo conversaciones, proyectos y promesas de una vida juntos, seguía hablando de formar un hogar, de un futuro y cómo sería nuestra vida en familia, flores y demás. Mientras yo recibía estas señales y estaba dando de nuevo ese paso a abrir mi corazón a estas ilusiones la realidad estaba tomando otro rumbo. Para mí lo doloroso no ha sido que una relación termine porque a veces hay que simplemente decir adiós y aceptar que las cosas no funcionaron por el bien de todos y continuar…

Ha sido tener que ver como un día me prometía ilusiones para al otro día seguir su vida normal de la mano de esta mujer en un sitio donde si suponía que el día antes me había dicho que yo iba estar con el.

Creo que va ser la última vez que haga esto pues no he sido de hacer estas cosas pero no puedo solamente ver como dicen que fue algo que terminó

desde hacía mucho tiempo”, mencionó en una primera parte.

Luego en otra historia publicada en su Instagram detalló que poco antes de que surgieran las imágenes de su pareja, estaban juntos, también mencionó sentir temor.

“No estoy diciendo que nadie tenga derecho a rehacer su vida, cada persona es libre de tomar sus decisiones y hacerse responsable de ellas. Pero también creo que ser libre no significa que nuestras decisiones no tengan consecuencias negativas sobre las demás personas. El mismo sábado después de haber pasado una mañana normal en la tarde decide cambiar completamente de opinión, para el domingo estar con ella compartiendo como una pareja en Pereira frente al ojo público. Yo no había decidido salir a hablar pero lo hago porque ellos salieron a dar sus declaraciones que les faltó decir aún ciertas cosas, no ha sido fácil para mí estar en un sube y baja de emociones durante las últimas semanas de mi embarazo hoy temo por mi seguridad y de mi familia porque una persona que tenga la influencia de borrar absolutamente todo de redes sociales y hacer este tipo de cosas tiene mucho poder. Sé que con esto saldrá a exponer muchas cosas personales de mi pasado y mi vida pero yo ya hice las pases con mi pasado, así que también estoy lista para afrontarlo”.

Al final, Sepúlveda admitió que el influencer ha sido responsable en la parte económica, no obstante esto no elimina las heridas. “También quiero dejar algo claro: durante todo mi embarazo él ha sido un hombre responsable económicamente, ha respondido por nuestro bebé y eso es algo que reconozco y agradezco. No tendría sentido juzgarlo por algo que, siendo honestos, es completamente cierto. Pero también aprendí que la responsabilidad económica no borra las heridas emocionales, así como reconocer lo que alguien hace bien tampoco significa tener que justificar aquello que nos hizo daño. Hoy prefiero quedarme con los aprendizajes, con lo bueno y también con lo que me enseñó a poner límites, a valorarme y a entender que cada persona da lo que puede desde el lugar en el que se encuentra. Quiero terminar en paz, agradeciendo a Dios por lo que fue, por lo que aprendí y, sobre todo, por lo que viene.

Porque al final, crecer también es soltar sin odio y elegir la paz por encima de cualquier batalla”.

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Así respondió Camilo Cifuentes a su ex

Por su parte, Cifuentes publicó su versión asegurando que no se trató de una relación larga y que procuró que funcionara pero no fue así. "A veces en redes se ve una parte muy pequeña de lo que uno está viviendo y es fácil completar lo que falta con suposiciones.



Yo también he tenido relaciones que he querido que funcionen y que he intentado de verdad. En este caso, fue una relación corta, que intentamos que funcionara, pero que tempranamente dejó de ser sana para los dos. Y a veces, por más que uno quiera, toca aceptar que una etapa terminó.

Hoy, por encima de cualquier diferencia o situación personal, está mi hijo. Desde que supe que iba a ser papá cambiaron muchas cosas para mí y pienso todos los días en el futuro que quiero construir para él. También quiero cuidar la forma en la que manejamos todo esto para que nunca tenga que cargar con problemas de adultos que terminaron. Terminar una relación que uno intentó de verdad no significa que todo lo demás también tenga que detenerse.

A veces seguir adelante no es olvidar ni restarle importancia a lo vivido, sino aceptar que una etapa terminó y permitirse construir algo diferente con tranquilidad. No quiero convertir algo tan personal en una pelea pública ni hablar mal de nadie para defenderme. Entiendo que puedan tener opiniones sobre mí y sobre las decisiones que tomo, pero sí les pido que no conviertan esas opiniones o suposiciones en ataques hacia otras personas”.

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¿Qué dijo ‘La Mijita’?

La Mijita, quien aparece en las imágenes con Cifuentes, también reaccionó a la situación y desmintió que se hubiera ‘metido’ en una relación.

“Quiero hacer una aclaración ante los comentarios y rumores que han estado circulando sobre mi vida personal.

Es completamente falso que yo me haya metido en un hogar o que haya sido la causa de la ruptura de una relación. No voy a entrar en detalles sobre mi vida privada, porque considero que hay situaciones que deben permanecer en la intimidad de las personas involucradas.

Sí quiero dejar algo muy claro: fui fiel y respetuosa durante mi anterior relación. Las cosas simplemente no funcionaron y, como sucede en muchas relaciones, llegó un momento en el que cada persona tomó su propio camino.

No quiero convertir una situación personal en una guerra en redes, ni generar odio, ataques o señalamientos hacia ninguna de las partes. Hay un niño de por medio y creo que, por encima de cualquier diferencia, merece crecer rodeado de respeto y tranquilidad".

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La Mijita pidió que cesen los ataques hacia ella. "Por eso también les pido a quienes me siguen que no ataquen, insulten ni juzguen a ninguna de las personas involucradas. Yo no voy a alimentar ese tipo de comportamientos ni quiero que nadie lo haga en mi nombre. No tengo intención de exponer mi vida privada ni la de otras personas para demostrar nada. Solo pido respeto, tanto para mí como para las demás personas involucradas, y que se deje de difundir información que no corresponde a la realidad”.

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