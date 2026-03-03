¿Qué pasó con Félix Antequera? A esto se dedica el actor de ‘Las muñecas de la mafia’

Cuando en 1997 decidió quedarse en Colombia, Félix Antequera venía de recorrer el mundo durante más de una década con el Teatro Buendía de Cuba, compañía fundada tras graduarse en 1985 y que se convirtió en referente del teatro cubano de los años noventa. Y aunque los planes eran inciertos en aquel momento, no llegó como un improvisado: traía formación, disciplina y una experiencia internacional que había pasado por África, Asia, Europa, América Latina y Australia.

Su primer acercamiento al país ocurrió en un festival de arte en Cali. Después regresó para participar en un festival en Bogotá. Fue en ese segundo viaje cuando tomó la decisión de quedarse. En principio sería un año sabático. No tenía contrato, ni papeles, ni garantías. “Me quedé y fui resolviendo”, aseguró. Sin embargo, ese año terminó convertido en más de tres décadas.

Los comienzos no fueron fáciles. Publicó fotografías en ‘El Malpensante’ —aunque ni siquiera pudo cobrarlas directamente porque no tenía documentación— y empezó a abrirse espacio en el circuito teatral. También trabajó con Fabio Rubiano y poco a poco entró en el engranaje de la televisión colombiana.

La llegada de Félix Antequera a la televisión colombiana

Su primera participación fue en unos capítulos de ‘Vuelo secreto’ y, más adelante, llegó a la producción que marcaría un antes y un después en su vida actoral: ‘Perro Amor’, en 1998. Ese proyecto no solo consolidó su presencia en pantalla, también coincidió con un hecho definitivo en su vida personal: allí, gracias a Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, conoció a quien hoy es su esposa.

Aunque la familia fue un factor determinante para quedarse, no fue el único. “Nunca me sentí extranjero”, afirmó en su charla con Vea. Llegó en una época en la que la televisión colombiana estaba en manos de productoras como RTI y Punch, con equipos formados en teatro y procesos que él describe como rigurosos.

Con el paso de los años, el rostro de Félix Antequera se volvió habitual en la pantalla nacional. Interpretó al Moncho Maestre en ‘Oye Bonita’ (2008), participó en producciones biográficas y encarnó a Nicanor Pedraza en ‘Las muñecas de la mafia’ (2009), uno de los personajes que más lo recuerdan hoy. Cada uno de esos papeles amplió su registro y lo consolidó como un actor capaz de moverse entre el drama, la ficción inspirada en hechos reales y las historias de corte popular que marcaron una época de la televisión colombiana.

Sobre su personaje en ‘Las muñecas de la mafia’, explicó a Vea que evitó la caricatura: “Era un hombre de poder, amante del lujo y de la buena vida, pero construido desde matices más contenidos. Además, la producción no me exigió adoptar acento paisa, lo que permitió que el personaje tuviera una identidad particular dentro de la historia”.

Félix Antequera en la primera temporada de 'Las muñecas de la mafia'. Fotografía por: Caracol Televisión

Otro de los momentos que Antequera recuerda con especial cariño fue compartir camerino con Frank Ramírez, a quien había admirado años antes en Cuba en una adaptación televisiva de ‘La mala hora’, de Gabriel García Márquez. Encontrarlo luego como colega en Colombia fue, según dijo, una confirmación de que estaba en el lugar correcto.

Su última gran producción para televisión fue ‘Bolívar’ (2019), en la que interpretó al general Francisco de Miranda. Desde entonces, su presencia en pantalla ha sido menor, pero no por una renuncia al oficio.

“Seré actor hasta el último día”, sentenció.

Una pausa activa lejos de los sets

En los últimos años, Félix Antequera ha enfocado su energía en la formación de nuevos actores. Durante la pandemia se radicó en Pereira y fue convocado por la Universidad Tecnológica de Pereira para diseñar un programa de posgrado en artes escénicas, un proceso académico que se extendió durante cerca de tres años.

Aunque ya no está vinculado formalmente a la institución, continúa dedicado a la docencia y al coaching actoral. “Me gano la vida haciendo lo que me gusta y compartiendo lo que aprendí”, resume.

Paralelamente, Félix Antequera desarrolla un proyecto fotográfico que dialoga con su propia experiencia migratoria. Con un archivo que supera los 70.000 negativos, trabaja en una serie de obras donde las maletas antiguas ocupan un lugar central dentro de la imagen. Es una exploración sobre el desplazamiento y la memoria, una forma de narrar visualmente aquello que vivió al cambiar de país.

También ha fortalecido su presencia en redes sociales mediante transmisiones en vivo y contenidos que le han permitido reconectar con distintas generaciones de espectadores. Lo asume como una extensión natural de su vocación comunicativa.

Volver a la televisión no está descartado. Sabe que implicaría pasar temporadas largas en Bogotá, ciudad que —dice— ama profundamente y donde vivió durante años. Hoy, Félix Antequera, disfruta la tranquilidad de vivir fuera de la capital colombiana, pero mantiene abierta la posibilidad de regresar si aparece un proyecto que lo convoque.

Casi tres décadas después de aquella decisión que parecía temporal, Colombia dejó de ser una escala en una gira internacional para convertirse en su casa. Y aunque hoy su trabajo transcurre más entre la enseñanza y los proyectos personales que en sets de grabación, el eje sigue siendo el mismo: actuar, contar, interpretar. Porque, como insiste, actor se es hasta el último día.

