¿Qué pasó con Jack Nicholson? Así vive la estrella de Hollywood después de su retiro

Durante décadas, Jack Nicholson fue uno de los rostros más reconocibles de Hollywood. Su mirada penetrante, su sonrisa inconfundible y una capacidad interpretativa que le permitió moverse entre el drama, la comedia y el suspenso lo convirtieron en una figura admirada por varias generaciones de espectadores. Desde sus personajes más inquietantes hasta aquellos que conquistaron al público por su humor y sensibilidad, su trabajo dejó una huella en la historia del cine.

Sin embargo, durante las últimas décadas el actor ha ido desapareciendo de la vida pública. Hace años que no participa en producciones cinematográficas y sus apariciones se han vuelto excepcionales. A sus 89 años, el intérprete mantiene una vida discreta, lejos de las cámaras que durante tanto tiempo siguieron sus pasos. Ahora, unas declaraciones de Michael Douglas, uno de sus amigos más cercanos, ofrecen una mirada a esta nueva etapa.

Así disfruta Jack Nicholson de su vida actual

“Ya no trabaja. Está bien. Ha desaparecido. Lo sé”, afirmó Michael Douglas al hablar de Nicholson durante un encuentro en el Reino Unido, en el que presentó sus memorias, ‘One Helluva Ride‘. El actor y productor también explicó que todavía ve a su amigo y que, por lo que conoce de su situación, se encuentra bien.

Douglas ofreció una descripción sencilla, pero reveladora, de la cotidianidad del protagonista de ‘El resplandor’: “Todavía lo veo, pero está bien. Está allá, en su casa, caminando con sus pantuflas”, agregó, según declaraciones recogidas por el diario británico The Standard.

La imagen contrasta con la de aquel Jack Nicholson que durante años fue una presencia habitual en estrenos, eventos de la industria y partidos de baloncesto de Los Angeles Lakers. El actor, que construyó una carrera que lo situó entre las grandes figuras del cine estadounidense, ahora disfruta de una vida mucho más reservada.

Michael Douglas también manifestó que comprende la decisión de su amigo de mantenerse lejos de la actividad profesional. “Se lo merece. Lo entiendo”, expresó durante la conversación.

La relación entre ambas figuras está vinculada a ‘Atrapado sin salida’ (1975), película protagonizada por Nicholson y producida por Douglas. La cinta marcó un momento decisivo para ambos: Nicholson obtuvo el Óscar a mejor actor por su interpretación de Randle McMurphy, mientras Douglas recibió su primera estatuilla como productor del largometraje, ganador también del premio a mejor película.

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Una carrera que sigue viva en la memoria del público

A lo largo de más de cinco décadas, Jack Nicholson construyó una filmografía que atraviesa distintas épocas del cine. Además de ‘Atrapado sin salida’, protagonizó títulos como ‘Chinatown’, ‘El resplandor’, ‘Batman’, ‘Cuestión de honor’ y ‘Mejor… imposible’. Su trabajo le permitió obtener tres premios Óscar y doce nominaciones, una trayectoria que consolidó su lugar entre los intérpretes más reconocidos de su generación.

Su última película fue ‘How Do You Know’, estrenada en 2010. Aunque nunca anunció formalmente su retiro, en 2013 ya había manifestado que sentía menos interés por mantenerse expuesto públicamente. Desde entonces, las expectativas sobre un posible regreso han aparecido de manera intermitente, pero no se ha concretado ningún nuevo proyecto cinematográfico.

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En 2025, Jack Nicholson sorprendió a sus seguidores con una aparición en el especial por el 50.º aniversario de ‘Saturday Night Live’. Más recientemente, en abril de 2026, su hija Lorraine compartió una fotografía para celebrar el cumpleaños número 89 del actor, una de las escasas oportunidades que ha tenido el público de verlo en los últimos años.

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