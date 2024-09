¿Qué pasó con Jerónimo Salazar, de ‘La Voz Kids’? Reapareció y contó su historia

Jerónimo Salazar es un joven de Manizales (Caldas) que, en enero de 2024, sorprendió con su presentación en el Diamante de La Voz Kids, concurso musical de Caracol Televisión en el que hizo parte del equipo de Greeicy Rendón.

En una entrevista con Vea, el cantante de 16 años recordó aquella audición a ciegas en la que dejó asombrados a los entrenadores del programa al interpretar Libre, de Nino Bravo, con un timbre de voz que le hizo pensar a Andrés Cepeda que “estaba en ‘La voz senior’”.

“Para mí fue muy difícil la audición porque, justamente, estaba enfermo para esos días y sentía que no atravesaba por una buena racha, además, porque el día anterior me avisaron que un familiar cercano había muerto. Todo parecía estar en contra, pero se logró”, expresó Jerónimo Salazar, quien ya se había inscrito en el concurso en otra ocasión.

Un repaso por la historia de Jerónimo Salazar

Según contó el exparticipante de La Voz Kids, empezó a cantar a la edad de 8 años, cuando estaba en tercero de primaria y ganó en un concurso de canto que realizaron en su colegio. Fue entonces cuando sus papás supieron que en su hijo había un talento por pulir y por esa razón lo inscribieron en una reconocida escuela de canto. Además, cantó en el coro de una iglesia.

“Yo sabía que tenía un buen tono de voz, pero no estaba preparado para cantar ni nada y yo no esperaba, la verdad, que esto se convirtiera en mi sueño y mi meta”, expresó.

Aunque su llega a la música ha sido toda una sorpresa para él, Jerónimo Salazar tiene claros los propósitos que quiere cumplir, sobre todo, en honor a su familia.

“Mis abuelos, así como mis padres, cumplen un papel fundamental en mi vida porque ellos siempre han estado conmigo y me han apoyado en mis sueños y en todo lo que yo quiera hacer. También son los que me dan consejos a diario y me levantan cuando lo necesito. Por eso uno de mis principales objetivos es poder comprarle una casa a ellos y poder darles todo lo que necesitan para que dejen de trabajar. Ellos, a su avanzada edad, todavía tienen que madrugar y acostarse tarde para poder tener algo en la mesa. Mi abuelo, por ejemplo, es ebanista y cuando sale del taller se va ayudar a mi abuela, quien vende arepas en un puesto en la calle”, agregó Jerónimo Salazar en su charla con Vea.