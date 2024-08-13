¿Qué pasó con los bienes de Mauricio Leal? Su familia enfrentaría nueva dificultad

El 21 de noviembre del 2021, Colombia se estremeció con el asesinato de Mauricio Leal y Marleny Hernández. El estilista de varias famosas colombianas y su madre fueron hallados sin vida en el cuarto de su casa en La Calera, Cundinamarca. Al principio, se manejó la hipótesis de un aparente suicidio, pero después de varios días de investigación, la Fiscalía determinó que en realidad se había tratado de un doble homicidio. El principal sospechoso resultó ser Jhonier Leal, el hermano de Mauricio, quien fue arrestado en enero de 2022 y más tarde condenado a 55 años y 3 meses de prisión.

Desde entonces, este caso se ha convertido en uno de los más comentados de los últimos años en Colombia. Con el paso del tiempo han venido saliendo a la luz detalles sobre la vida familiar, las disputas internas y cómo se ha manejado la fortuna del estilista, que se estima en miles de millones de pesos.

Nuevos detalles en el caso de Mauricio Leal

Recientemente, la revista Semana conoció nuevos detalles del caso. Al parecer, la funeraria Jardines de Paz comunicó que los restos de Mauricio y Marleny están en un lote que fue adquirido a través de un contrato de arrendamiento por cuatro años, el cual se firmó en noviembre de 2021. Este contrato vencería el 26 de noviembre de 2025, lo que significa que la familia tendría que comprar el espacio por un monto cercano a 20 millones de pesos. Si no lo hacen, los cuerpos tendrían que ser exhumados y trasladados a otro lugar.

Mauricio Leal, Marleny Hernández y Jhonier Leal Fotografía por: redes sociales

¿Quién se quedó con la fortuna de Mauricio Leal?

Entre los bienes que el estilista dejó se encuentran propiedades, vehículos y cuentas bancarias que, al estar en proceso de extinción de dominio, pues permanecen bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), no han podido ser utilizados por los familiares para cubrir gastos básicos, entre ellos, el pago del arrendamiento del lote donde reposan los retos de Mauricio y su madre.

Por eso, Érika Sanguinetti, abogada de confianza de la familia hizo un llamado para recaudar 40 millones de pesos antes del próximo 26 de noviembre.