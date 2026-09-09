¿Qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez?: “Hay gente malintencionada”

Tras la muerte de Yeison Jiménez el 10 de enero de este año, sus familiares y equipo de trabajo han continuado al frente de sus proyectos que quedaron en marcha y de aquellos relacionados con su legado musical. Para seguir con su legado, crearon la Banda del Aventurero, agrupación que busca mantener vigente parte de la música que marcó la carrera del cantante y que ahora se encuentra en la búsqueda de una nueva voz.

Para encontrar a su próximo miembro, la agrupación lanzó un reality show donde varios participantes han mostrado su talento y su conexión con la música popular. Según han comentado, la idea no es reemplazar a Yeison ni llenar el vacío que dejó el cantante, sino más bien encontrar una voz que pueda asumir el desafío de interpretar sus canciones y mantener vivo el sentimiento con el que fueron creadas.

A Banda del Aventurero le cancelaron su canal de YouTube

Este concurso se ha convertido en una de las principales apuestas digitales de la Banda del Aventurero. Sin embargo, el proyecto enfrentó un contratiempo recientemente con la cancelación de su canal de YouTube. Así lo confirmó Rafael Muñoz, mánager de la agrupación. “Quería a través de este video, comunicarles, informarles que nuestro canal de Youtube fue cancelado por Google.Hay gente malintencionada, que ha querido, a través de ataques cibernéticos, que nos cancelen nuestras plataformas digitales y nuestras redes sociales para hurtárselas o para simplemente hacer el daño».

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El representante de la banda también comentó que no entiende por qué algunas personas querrían dañar el esfuerzo que han estado construyendo a lo largo de los años. “Hay gente que se dedica a esto y no tiene más oficio. Creo que en tantos años de industria que llevo trabajando, mi equipo de trabajo ni mi persona hemos llegado a hacer nunca daño a ningún artista. Seguramente sí hay gente que es malintencionada y sin oficio que les gusta hacer daño. Quería informarles que nuestro canal donde veníamos exponiendo este gran concurso que conocieron ustedes y que hicimos a nivel nacional buscando una mejor voz para la Banda del Aventurero, donde queremos encontrar la mejor voz para la banda, donde hicimos este gran concurso con una fuente de profesionalismo, de honestidad, para encontrar un producto con un estilo propio, con un ADN que nos lleve siempre con un sentimiento a lo que nos inspira nuestra música popular, fue cancelado”.

«Hay gente que es malintencionada y sin oficio que les gusta hacer daño.» Rafael Muñoz, mánager de la Banda del Aventurero.

¿Por qué les cancelaron el canal de YouTube a la Banda del Aventurero?

Muñoz comentó que el equipo se dirigió a Google para pedir ayuda con la recuperación de la cuenta. “Por eso, mucha gente me venía preguntando por qué no sabemos cuál es el ganador, pues porque no teníamos nuestro canal de Youtube. Lastimosamente acudimos a hacer peticiones a Google para que nos devolvieran nuestro canal, pero ahí hay una contestación donde hay prácticas inusuales donde nos dicen que a través de bots nosotros veníamos creciendo nuestros suscriptores, pero es mentira porque nosotros somos siempre una familia real, todos los jimenistas de corazón sabemos que somos reales y que nos han apoyado siempre».

Esa situación obligó al equipo a mover el contenido a una nueva plataforma y retrasó la publicación del capítulo en el que finalmente se revelará al ganador. “Por eso los invito hoy a que en este nuevo canal donde van a conocer este último capítulo, donde van a saber cuál fue el ganador de este gran reality, vayan y nos sigan en este canal de la Banda del Aventurero y conozcan en este último capítulo quién fue el ganador”.

La situación es un duro golpe para la Banda del Aventurero, sobre todo porque habían estado usando su canal como una de las principales formas de crear contenido y conectar con sus seguidores. Ahora, el equipo se enfrenta al desafío de reconstruir parte de esa comunidad en el nuevo canal, mientras trabaja para recuperar el impulso de crecimiento que habían logrado antes.