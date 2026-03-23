¿Qué pasó con Rapelo después del ‘Desafío’? El exparticipante habló de su presente

El nombre de Rafael Arturo Rapelo Yance comenzó a sonar con fuerza en 2023, cuando hizo parte de ‘Desafío The Box’ como integrante del equipo Alpha. Su paso por el programa estuvo marcado por su perfil competitivo y su resistencia física, en medio de una temporada exigente que volvió a posicionar el formato como uno de los más vistos en la televisión colombiana.

Desde entonces, lejos de desaparecer del radar, el exdesafiante ha mantenido una actividad constante con el público, sobre todo a través de redes sociales. Además, su carrera ha tomado rumbos inesperados, combinando el mundo del deporte, los realities y escenarios completamente distintos a los que lo dieron a conocer ante el público.

La vida de Rapelo después del ‘Desafío The Box’

Tras su salida del reality, el samario comenzó a explorar nuevas facetas profesionales. Entre ellas, su participación en certámenes internacionales, un giro que implicó un cambio radical frente a la exigencia física y las condiciones extremas que enfrentó en el programa.

“En 2024 representé a Colombia en Polonia, en el Mister Supranational. Fue una experiencia bastante compleja y me dio muy duro, porque yo toda mi vida he sido del deporte. Salí del Desafío, participé en el reality Reto 3X —que lo gané dos veces—, y luego llegó todo esto del Supranational. Entonces fue un cambio muy fuerte: pasar de estar sucio, golpeado, raspado, a pararme en un escenario bien presentado, bien peinado”, comentó en exclusiva para Vea.

Rapelo, exparticipante del 'Desafío The Box' (2023). Fotografía por: Cortesía Rapelo

Sin embargo, ese tránsito no fue inmediato. El cambio de lógica —de la resistencia física a la preparación estética— exigió disciplina y un proceso de adaptación que se extendió durante varios meses. Rapelo tuvo que aprender a desenvolverse en un entorno completamente distinto, donde la postura, la presencia y la imagen son determinantes.

“Es un ambiente completamente diferente. La metodología cambia, porque aquí lo que tienes que hacer es prepararte para caminar bien, pararte bien y saber vestir. Fue una tarea difícil. Me concentré tres meses trabajando duro para hacer esa transición de deportista a alguien que se desenvuelve en un escenario”, agregó.

Más allá de los escenarios internacionales, el exparticipante del ‘Desafío’ también ha buscado fortalecer su perfil profesional en el ámbito que ya conocía. Su formación como entrenador sigue siendo un eje central en su proyecto de vida, ahora con una visión más estructurada.

“Yo antes me dedicaba a ser entrenador personal y también entrenaba a niños en patinaje en el Cesar. Pasaba mucho tiempo bajo el sol, pero no me arrepiento, porque eso me forjó. Aprendí mucho en la parte pedagógica y eso me ayudó a crecer personal y laboralmente”, afirmó.

En esa línea, Rapelo trabaja actualmente en la creación de su propio gimnasio, un espacio con el que busca trasladar su experiencia a un modelo más estable y con mayores herramientas para sus usuarios.

“Hoy en día estoy montando mi gimnasio, gracias a Dios. Lo estoy formando y, si todo sale bien, en abril estaría listo. Lo que hacía antes, ir a las casas a entrenar personas, ahora lo estoy llevando a otro nivel, en un espacio propio, más cómodo y con mejores herramientas”, concluyó al respecto.

El guiño de Rapelo al ‘Desafío’ ¿Volvería a participar?

A pesar de los nuevos rumbos que ha tomado su carrera, Rapelo no se desprende del todo del reality que marcó su historia. La posibilidad de regresar al formato de Caracol Televisión sigue latente, especialmente en un contexto en el que varios exparticipantes han tenido segundas oportunidades.

El propio deportista reconoce que su paso por el programa dejó una sensación inconclusa, lo que alimenta la idea de una eventual revancha en futuras temporadas.

“Sí, claro. Siento que me hace falta. Yo creo que quedé en deuda con el Desafío, siento que me la debo. Pero si me invitan, estaría totalmente dispuesto a volver. Para mí ha sido de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida. Me la cambió por completo. Y sí, volvería sin pensarlo, así sea de aquí a diez años… estoy esperando, ya se están demorando”, expresó Rapelo.

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