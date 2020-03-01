¿Qué pasó con Siad Char, antigua presentadora de Caracol TV? Así luce actualmente

Durante varios años, Siad Char fue uno de los rostros más reconocidos de la televisión colombiana. Su elegancia, su carisma frente a las cámaras y su estilo para presentar las noticias de entretenimiento en Caracol Televisión la convirtieron en una de las figuras más queridas por el público. Sin embargo, desde hace un tiempo su presencia en pantalla se desvaneció y muchos se preguntan qué ha sido de su vida.

Un repaso por la historia de Siad Char

Nacida en Cartagena de Indias en 1985 y comenzó su carrera pública en el Concurso Nacional de Belleza de 2006, en el que representó a su ciudad natal. Aquel paso por los reinados le abrió las puertas al mundo del modelaje y la televisión, al tiempo que continuaba sus estudios de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de La Sabana, de donde se graduó en 2008.

Ese mismo año ingresó a Caracol Televisión, donde rápidamente se destacó por su naturalidad ante las cámaras y su manejo de la información del entretenimiento. Desde la sección Show Caracol y más tarde en Noticias Caracol, se encargó de cubrir eventos nacionales e internacionales, entrevistas con celebridades y lanzamientos del mundo del espectáculo. Su profesionalismo y cercanía con la audiencia la convirtieron en una de las periodistas más reconocidas de la franja.

La vida de Siad Char lejos de la televisión

En 2013, Siad Char contrajo matrimonio con el periodista y economista Luis Carlos Vélez en una ceremonia celebrada en la iglesia San Pedro Claver, en Cartagena. El matrimonio fue ampliamente reseñado por los medios y marcó el inicio de una nueva etapa en su vida.

Poco después, en 2015, la presentadora decidió dar un paso al costado en su carrera televisiva para dedicarse a su familia. Junto a Vélez se radicó en Miami, Estados Unidos, donde reside actualmente con sus dos hijos, Hannah y Simón. Desde allí, ha construido un espacio personal y profesional enfocado en la maternidad, el bienestar y la creación de contenido digital.

Aunque dejó atrás los estudios de televisión, Siad Char no desapareció del todo del radar público. En redes sociales, especialmente en Instagram, ha consolidado una comunidad de más de 300 mil seguidores interesados en su estilo de vida. Su cuenta, @siadchar_oficial, se ha convertido en una ventana a su día a día: viajes familiares, rutinas de belleza, reflexiones sobre la maternidad y momentos en compañía de su esposo y su mascota, un perro llamado Ted Turner que incluso tiene su propia cuenta.