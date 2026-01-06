¿Qué tiene que ver Shakira con el juez que procesará a Nicolás Maduro?

El nombre del juez que hoy concentra la atención internacional por el proceso judicial que involucra a Nicolás Maduro también resulta familiar para el mundo del entretenimiento. Se trata de Alvin K. Hellerstein, magistrado del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, quien años atrás estuvo al frente de un caso que involucró directamente a la cantante colombiana Shakira.

Hellerstein, de 92 años, es el juez asignado al expediente que hoy rodea a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Estados Unidos, un hecho que ha generado amplio eco mediático. Sin embargo, mucho antes de que su nombre apareciera ligado a titulares de alcance global, el magistrado ya había sido protagonista de un proceso judicial que puso en entredicho uno de los éxitos musicales más recordados de la barranquillera.

El caso contra Shakira que fue juzgado por Alvin Hellerstein

El antecedente se remonta a 2010, año en el que ‘La Loba’ lanzó Loca, una canción que rápidamente se posicionó en listas internacionales. Poco después, el compositor dominicano Ramón Arias Vásquez presentó una demanda en la que aseguraba que el tema de la artista utilizaba elementos sustanciales de una obra de su autoría, conocida como Loca con su Tíguere.

La acción legal fue impulsada por Mayimba Music, compañía que afirmaba tener los derechos de la canción original.

El caso llegó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York y, tras el reparto habitual de procesos, quedó en manos del juez Hellerstein. En una primera etapa, el magistrado emitió una decisión que consideró que la versión interpretada por Shakira vulneraba derechos de autor. En ese fallo inicial también se señaló la responsabilidad de las compañías encargadas de la distribución del tema.

No obstante, tiempo después el proceso dio un giro inesperado. Durante la revisión del expediente, el juez detectó inconsistencias relevantes en las pruebas aportadas por la parte demandante, así como contradicciones en los testimonios presentados. Estos hallazgos llevaron a Hellerstein a revertir su propia decisión meses después.

Finalmente, en 2015, el magistrado desestimó el caso y concluyó que no existía infracción de derechos de autor, liberando de toda responsabilidad a Shakira y a las disqueras involucradas.

De ese modo, el fallo cerró un capítulo judicial que, aunque poco recordado por el gran público, hoy vuelve a cobrar vigencia por la coincidencia de nombres en el caso de Nicolás Maduro, uno de los procesos más comentados del momento.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí