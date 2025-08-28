¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Queer Comedy, el nuevo stand up LGBTIQ+ en Bogotá

El Centro Cultural ‘A Seis Manos’ fue el escenario en el que seis comediantes de la población LGBTIQ+ contaron sus historias de vida. Imágenes.

Por Redacción Vea
28 de agosto de 2025
Fotografía por: Felipe Marino

El pasado martes 26 de agosto se llevó a cabo el Queer Comedy, un stand up comedy que hace parte del proyecto transmedia Chapi+, con el propósito de rendirle un homenaje, a través del humor, a Chapinero, una localidad de Bogotá que ha sido el punto de encuentro de la población LGBTIQ+ en Colombia.

Fotografía por: Felipe Marino

Dey Mompox Host

El evento, organizado por la sección de Opinión de El Espectador y La Disidencia, contó con la presencia de Dey Mompox quien se desempeñó como host y reunió en el escenario a Mauricio Iragorri, Jeniferd Cristal, Brayan Mora, Elizabeth Castillo, Jetti Romero y Caru Garzón, comediantes de diferentes orientaciones sexuales, quienes abordaron temas como ¿Qué pasa cuando una mujer trans, comediante y trabajadora sexual sube al escenario? ¿O cuando alguien confiesa las peripecias del cruising sin filtro? Cada comediante hizo su rutina de stand up durante diez minutos.

Queer Comedy invita a personas de diversas identidades a compartir sus historias en primera persona, usando el humor como una herramienta para cuestionar la sociedad y desmantelar estereotipos que marginan a las identidades diversas.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

