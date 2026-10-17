Querida periodista de ‘Noticias Caracol’ se despide: “Para siempre en mi corazón”. ¿Por qué?

Fue a través de un emotivo mensaje en redes sociales que se despidió de la que fue su casa por casi seis años. La partida de Nicoll Buitrago, quien en diálogo con Vea de El Espectador hace casi dos años había revelado que llevaba, en ese tiempo, seis en el periodismo, mismo que comenzó ejercer en calidad de practicante, generó emotivas reacciones de sus colegas.

En su mensaje de despedida, Buitrago comenzó expresando: “5 años y 3 meses. Solo puedo decir gracias! Noticias Caracol”.

Luego contó algunas emociones que su familia experimentó por su trabajo en pantalla.



“Se quedan para siempre en mi corazón; gracias a cada persona que en algún momento se emocionó al verme salir en esa cajita llamada TV, a mi familia por alegrarse y sostener el reto conmigo! a mis compañeros que se volvieron amigos, a mis jefes que se convirtieron en parte fundamental de mi vida, a mis camarógrafos, editores, productores, y cada persona que hace parte de este gran equipo. Me sostuvieron, me alentaron y confiaron en que podría ser más grande de lo que imaginé”.

La periodista bogotana admitió que lo vivido fue más allá de lo que pensó: “La versión niña de Nicoll nunca imaginó vivir esto tan inmenso… fue un honor escribir, grabar, editar, preguntar por y para ustedes. Un sueño que nació en mi barrio, en mi localidad tan llena de desafíos y esperanza, Siempre por y par la gente… Nos vemos en el camino… “, culminó diciendo en su despedida.

Presentadores despiden a Nicoll Buitrago

La comunicadora no reveló cuál será su destino laboral, pero si recibió emotivas reacciones de algunos de sus compañeros y colegas del informativo. "Eres inmensa, una campeona, me harás muchas falta a seguir brillando donde llegues, te quiero con el alma, empezamos juntos y nuestra amistad seguirá intacta", escribió el presentador Pablo Arango.

"Eres maravillosa, talentosa, pila y una gran persona. Todos los ingredientes para triunfar. Espero que vuelvas a nuestros brazos! Éxitos en todo lo que hagas", escribió su compañera Catalina Gómez, mientras que Daniela pachón reaccionó diciendo: "Eres tan tesa y admirable que a donde vayas seguirás dejando huella y conquistando metas".

La otra faceta de Nicoll Buitrago

En la entrevista que Nicoll dio a Vea contó su otra pasión que es la danza, a la que atribuyó su llegada al periodismo. “Tengo otra pasión muy ligada a mí y es el tema artístico, por fortuna a mi mamá se le ocurrió a mis seis años meterme a bailar, ella decía que debíamos hacer otras cosas diferentes porque crecimos en un entorno bien complejo a nivel social y la danza me salvó a nivel personal, familiar”, dijo la periodista que estuvo más de siete años bailando en el Ballet Folclórico Tierra Colombiana.

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Nicoll también mencionó que formó parte de importantes agrupaciones musicales como Chocquibtown, Adriana Lucía y Greeicy.

“Gracias a la danza puedo decir que soy periodista, porque me permitió conocer el medio desde otro punto de vista. Estuve bailando con varios artistas nacionales y eso me permitió forjar el carácter, esa parte que me identifica”, dijo.

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