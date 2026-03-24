¿Quién era la actriz que fue hallada sin vida en un bus en Argentina?

Este fin de semana, el mundo del espectáculo en Argentina se vistió de luto tras conocerse la muerte de Mariana Pizarro, una reconocida actriz y maestra de teatro, quien fue hallada sin vida en un autobús en la Terminal de Ómnibus de Posadas. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices a través de un comunicado donde afirmaron: “Con profundo pesar despedimos a la actriz y docente Mariana Pizarro, ex delegada de la Asociación Argentina de Actores y Actrices en Misiones, cuya repentina e inesperada partida nos impacta profundamente. Referente cultural y social en su provincia, su fallecimiento enluta a nuestra comunidad. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento".

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¿Qué ocurrió con la actriz Mariana Pizarro?

De acuerdo con las investigaciones, fue el conductor del vehículo quien se percató que la mujer de 55 años no respondía, tras llegar al lugar de destino. Al parecer, él habría intentado “despertarla”, pero segundos después notó que no tenía signos vitales.

Las autoridades llegaron al lugar de los hechos para realizar el respectivo peritaje y esclarecer las causas del deceso de la actriz. Según los primeros informes forenses, al parecer, el cuerpo de Mariana no presentó señales de violencia descartando que se haya tratado de algún hecho delictivo. Por ahora, se desconoce la causa de su muerte. Familiares y amigos está a la espera por conocer los detalles que arroje la autopsia.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices también agregó en su comunicado: “Mariana desarrolló una destacada trayectoria en los ámbitos artístico, gremial y social. Fue actriz, investigadora, autora y docente, profundamente comprometida con la educación popular, los derechos humanos y la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades. Su labor incluyó intervenciones artísticas en el espacio público y una activa participación en instancias de formación y reflexión".

De igual manera, el gremio de actores resaltó sus aportes a la academia: “Tuvo un rol fundamental en la creación y consolidación de la Delegación Misiones en 2012, donde se desempeñó como Delegada Gremial”.

Ella era Mariana Pizarro, la actriz que murió en un bus

Aunque no era una figura muy conocida en los medios, su trayectoria en el teatro independiente era sólida y respetada, especialmente en la provincia de Misiones, donde también se dedicó a importantes labores académicas y sociales. A lo largo de su carrera, Pizarro combinó la actuación con la enseñanza y la investigación en artes escénicas. Fue una ferviente promotora cultural, involucrándose en procesos de formación teatral y en el fortalecimiento del arte en su región. Además, participó en proyectos tanto audiovisuales como teatrales, y se destacó como defensora de los derechos de los artistas, siendo parte activa de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.