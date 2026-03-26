¿Quién era la periodista que murió con sus tres hijos? Esta fue la última foto que publicó

En la madrugada del 21 de marzo, vecinos de la periodista estadounidense Jessi Pierce, alertaron a las autoridades al ver llamas saliendo del techo de la casa de la comunicadora ubicada en White Bear Lake, Minnesota. Sin embargo, el fuego se propagó tan rápido que Pierce y sus hijos, de 8, 6 y 4 años, no pudieron escapar a tiempo. Cuando los equipos de emergencia finalmente lograron controlar el incendio, la periodista, los tres niños y la mascota de la familia estaban sin vida. “Toda la familia de la NHL envía sus oraciones y condolencias más profundas a la familia Pierce por el fallecimiento de Jessi y sus tres hijos pequeños. Jessi amaba nuestro deporte y fue un miembro valioso del equipo de NHL.com durante una década. La extrañaremos muchísimo”, escribió la Liga Nacional de Hockey.

¿Qué se sabe de la muerte de la periodista Jessi Pierce?

La Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Minnesota inició una investigación para determinar las causas del incendio, aunque los informes iniciales sugieren que no hay pruebas de que el fuego haya sido provocado de manera intencionada.

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Última foto de Jessi Pierce junto a sus hijos

Un día antes de la tragedia, Jessi Pierce compartió varias fotos con sus hijos. Las imágenes fueron tomadas en una popular heladería, donde los niños aparecen riendo, disfrutando y compartiendo momentos juntos. En una de las instantáneas, los tres saborean sus postres; en otra, uno de ellos disfruta un sándwich, capturando la esencia de un día normal. La propia Pierce acompañó la publicación con un mensaje breve y desenfadado: “Bag(s) secured”, una expresión coloquial que transmite la idea de haber logrado un objetivo o simplemente disfrutar del momento. Según los reportes, esas fotos son de una visita familiar a un lugar llamado Cup and Cone, un sitio tradicional en la zona, donde la familia pasó lo que sería su última salida juntos.

Autoridades investigan las circunstancias ocasionaron el devastador incendio en la vivienda de la reportera deportiva. Esto se sabe. Fotografía por: Instagram

Ella era Jessi Pierce, la periodista que murió junto a sus tres hijos

Pierce, de 37 años, era una reconocida reportera especializada en hockey sobre hielo. Durante más de una década, trabajó como corresponsal para NHL.com, cubriendo principalmente a los Minnesota Wild. Gracias a su trabajo con la prensa deportiva en Estados Unidos se destacó por su estrecha relación con los jugadores, su estilo narrativo cautivador y su profunda pasión por el deporte. Además de su labor periodística, también fue presentadora y participó en diversas plataformas digitales relacionadas con el hockey, creando una comunidad de aficionados que ahora lamentan su pérdida.