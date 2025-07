¿Quién era ‘Paty’, la novia de ‘El Chavo’? Así se ve hoy Ana Lilian de la Macorra

Aunque los personajes principales de El Chavo del 8 fueron él, que era el protagonista, doña Florinda, don Ramón, La Chilindrina, Quico, el Señor Barriga, el profesor Jirafales, Ñoño, la bruja del 71, y Jaimito el cartero cuando aparecía, hubo otros que también conquistaron el corazón de múltiples generaciones que crecieron viendo el programa infantil.

Ella era ‘Paty’, una de las actrices que interpretó a la novia de ‘El Chavo del 8’

En varios capítulos se observó la llegada de nuevos inquilinos, entre ellos, el de la tierna ‘Paty’ y su tía ‘Gloria’. Estos dos personajes se convirtieron en la sensación, pues El Chavo se enamoró de ella y se convirtieron en “novios”.

Ese personaje fue interpretado por varias actrices, pero entre las más recordadas está Ana Lilian de la Macorra, quien inició su carrera en Televisa como asistente de producción y editora en programas como El Chapulín Colorado y El Chavo del 8. En 1978, durante las audiciones para el papel de Paty, Chespirito notó su encanto y, aunque ella no participaba en el casting, le ofreció el papel, a pesar de que ella no era actriz en ese momento.

De acuerdo con lo que contó, a Roberto Gómez Bolaños no le gustó ninguna de las candidatas porque “eran muy voluptuosas”, por eso, terminó diciéndole a ella para que se quedara con ese personaje que debía transmitir inocencia. “Me encantaba ser parte del programa, me gustaba su ternura, su inocencia, me gustaba que fuera muy linda, pero rayaba en lo tonta”, dijo en ese entonces.

En una entrevista con Día D, la actriz reveló que, aunque no era actriz, siempre soñó con aparecer en televisión para que sus hijos la vieran interpretando a una niña. De hecho, le habría pedido a Gómez Bolaños que no escribiera más escenas sobre ‘Paty’, porque ella no tenía la intención de convertirse en una figura pública.

Su papel de ‘Paty’ le permitió darse a conocer y, aunque después de eso se le abrieron las puertas para más papeles en otras producciones, Ana Lilian optó por alejarse del medio.

El gran amor de ‘El Chavo del 8’, fue interpretado por varias actrices, pero Ana Lilian de la Macorra es una de las más recordadas por su dulzura, inocencia y belleza. Fotografía por: Cortesía Televisa - Instagram

¿Qué pasó con Ana Lilian de la Macorra?

Luego del éxito de su personaje, Ana Lilian se fue de México para Estados Unidos donde inició una nueva vida. Allí estudió psicología en la Universidad de Baltimore. Más adelante se casó y tuvo dos hijos. Actualmente, Ana Lilian tiene 67 años y aunque no es muy activa en sus redes sociales, allí ha posteado algunas imágenes de cómo se ve ahora.