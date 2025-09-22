¿Quién es Alofoke? Nombre, edad, qué hace y más del streamer

Cuando Santiago Matías —conocido popularmente como Alofoke— fundó un pequeño programa de radio en Santo Domingo hace más de una década, pocos imaginaron que ese espacio se convertiría en uno de los epicentros de la cultura urbana en el Caribe y América Latina. Hoy, su nombre es sinónimo de entrevistas virales, debates sin filtro y una plataforma que ha catapultado a decenas de artistas al reconocimiento masivo.

Nacido el 6 de diciembre de 1981 en el barrio Capotillo, Matías creció en un ambiente donde el rap y el dembow se mezclaban con las historias de la calle. Empezó como corista y rapero aficionado, pero su verdadera visión se reveló cuando decidió darle voz a la escena que lo había formado. Tras abandonar sus estudios de Ingeniería en Sistemas, apostó todo por los medios: “Quería crear un espacio donde los muchachos de los barrios pudieran contar sus historias”, ha dicho en entrevistas pasadas.

Ese sueño dio lugar a Alofoke Media Group, un conglomerado que hoy abarca radio, televisión digital y proyectos de entretenimiento en vivo. Su producto estrella, Alofoke Radio Show, es mucho más que un programa: es un foro donde los grandes nombres del género urbano —desde El Alfa hasta Bad Bunny en sus inicios— han pasado a discutir música, política y polémicas sociales. Con su formato Alofoke Sin Censura, Matías consolidó una reputación de entrevistador directo, dispuesto a incomodar a sus invitados si la conversación lo exige.

El impacto de Alofoke trasciende la música. En 2021, compró la frecuencia de Sonido Suave y lanzó Alofoke FM 99.3, una emisora dedicada a la música urbana y tropical que rápidamente ganó oyentes en República Dominicana y en comunidades latinas en Estados Unidos. También cofundó el diario digital De Último Minuto, ampliando su influencia en el periodismo y la opinión pública.

Su más reciente apuesta, el reality La Casa de Alofoke, estrenado en 2025 en YouTube, demuestra su capacidad para adaptarse a las nuevas formas de consumo: un formato transmitido en vivo 24 horas, en el que varios participantes conviven bajo la mirada de miles de espectadores. La propuesta ha sido comparada con realities de gran presupuesto, pero con el toque irreverente que caracteriza a Matías y su equipo.

Alofoke no está exento de controversia. Sus entrevistas directas y sus opiniones sobre política han generado críticas, pero también lo han convertido en una figura influyente que conecta con las audiencias más jóvenes. Para muchos artistas, pasar por su programa es una especie de rito de iniciación: un trampolín que puede disparar su carrera o ponerla en jaque.

Desde Capotillo hasta la cima del entretenimiento digital, Santiago “Alofoke” Matías encarna el auge de la música urbana dominicana y su expansión global. Más que un empresario mediático, es un narrador del barrio que supo convertir la autenticidad en un imperio. Y mientras las fronteras del entretenimiento siguen difuminándose, Alofoke parece decidido a mantenerse en el centro de la conversación.