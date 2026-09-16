¿Quién es El Chakal del Sur?, el cantante reportado como desaparecido en Jamundí

El cantante de música popular El Chakal del Sur se encuentra en el centro de una situación de incertidumbre luego de que su equipo de trabajo reportara que perdió comunicación con él este martes 15 de septiembre, cuando se encontraba en Jamundí, Valle del Cauca.

De acuerdo con un comunicado publicado por su equipo, alrededor de las 4:30 de la tarde el artista se encontraba en una llamada laboral con su mánager, Víctor Espinel, cuando «al fondo se escucharon gritos y varias detonaciones similares a disparos».

Desde ese momento, según informó su equipo, no han podido establecer comunicación con el cantante y desconocen su paradero y estado actual. Ante esta situación, solicitaron a quienes se encuentren en la zona y tengan información sobre él que se comuniquen inmediatamente con sus colaboradores.

¿Quién es El Chakal del Sur?

Fabio Nelson Silva es un cantante de música popular nacido en Tello, Huila, en 1983. Su historia antes de alcanzar reconocimiento en la industria musical estuvo marcada por su origen campesino y por las dificultades económicas que enfrentó junto con su familia.

El artista ha contado que creció en una familia de siete hermanos y que desde muy joven tuvo que salir de su casa para trabajar. Según relató en una entrevista con La Red, él se fue cuando tenía 11 años, mientras que su hermano Robinson Silva salió a los 13. El propio cantante ha explicado que su nombre artístico está relacionado con sus raíces y con su procedencia del sur del país.

Su vínculo familiar con Robinson Silva es uno de los aspectos más conocidos de su historia. Robinson se hizo famoso en Colombia gracias a ‘Yo Me Llamo’, programa en el que consiguió convertirse en el imitador de Julio Jaramillo y posteriormente ganó la temporada de 2018. El triunfo de su hermano también tuvo influencia en Fabio, quien encontró en esa experiencia una motivación para retomar su propio camino musical.

Robinson Silva y su hermano ‘El Chakal del Sur’ Foto: Caracol Televisión

Sin embargo, la historia de El Chakal del Sur en la música comenzó mucho antes de alcanzar popularidad en plataformas digitales. Tuvo un primer intento de desarrollar una carrera artística y posteriormente permaneció varios años alejado de los escenarios. Su regreso se produjo con una nueva etapa profesional en la que presentó canciones como ‘Por Convencida’, estrenada en 2024 y compuesta por el propio Fabio Nelson Silva junto con Martín Hortúa.

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El reconocimiento comenzó a crecer especialmente con ‘El Amor y La Felicidad’, una adaptación del clásico de Leo Dan. El lanzamiento se convirtió en uno de los principales éxitos de su carrera: en sus primeros días alcanzó más de un millón de reproducciones en YouTube y posteriormente consiguió posicionarse en diferentes plataformas digitales y listas musicales en Colombia.

El crecimiento de la canción también abrió nuevas oportunidades para el artista. En 2024 se informó que El Chakal del Sur había firmado con ADA Music, compañía perteneciente a Warner Music Group.

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Desde entonces, el cantante ha continuado ampliando su repertorio. En 2025 publicó el álbum ‘Del Pueblo Para El Pueblo’, mientras que entre sus lanzamientos más recientes destacan canciones como ‘Mi Última Despedida’ y ‘El Malo Soy Yo’. Esta última producción, publicada en 2026, reunió a El Chakal del Sur con Juan Carlos Zarabanda y Darío Darío en una colaboración que conectó distintas generaciones de la música popular.

Ahora, mientras su equipo intenta establecer comunicación con él y conocer su paradero, el nombre de El Chakal del Sur vuelve a estar en el centro de la atención pública. Por ahora, se mantiene la incertidumbre sobre lo ocurrido en Jamundí y su equipo continúa solicitando información que permita establecer dónde se encuentra y cuál es su estado.

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