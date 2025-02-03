¿Quién es el papá de Isabella Valdiri? Andrea Valdiri reveló qué pasó con su expareja

En días recientes, la influenciadora Andrea Valdiri volvió a ubicarse entre las principales tendencias en redes sociales tras la celebración de los 15 años de Isabella, su hija mayor. El evento, caracterizado por su despliegue y la presencia de varias figuras digitales, no solo generó comentarios por su nivel de producción, sino que también abrió una pregunta entre los seguidores: la ausencia del padre de la joven.

A partir de ese momento, y en medio de especulaciones, comenzaron a circular nuevamente declaraciones pasadas de la barranquillera en las que se refirió a ese aspecto de su vida personal.

Qué pasó con el papá de Isabella, hija de Andrea Valdiri

Según lo expuesto por la también empresaria y bailarina en una entrevista concedida hace varios años al programa ‘Cuatro Caminos’, el nacimiento de su hija ocurrió cuando tenía 18 años, una etapa que marcó un cambio en su proyecto de vida y la llevó a pausar sus estudios.

“Quedé embarazada como a los 18 años, tengo a la niña, paré los estudios. Tú sabes que los niños necesitan dedicación y tiempo”, explicó en ese espacio.

En esa misma conversación, Andrea Valdiri aseguró que asumió la crianza de su hija sin el acompañamiento del padre. “El padre de Isabella no se hizo cargo, no se hizo responsable de nada; prácticamente hice a Isabella sola. Salgo adelante sola, empiezo a trabajar, tenía un puesto de perro caliente, era la dueña del chuzo”, afirmó.

Aunque tras la reciente celebración han vuelto a difundirse versiones sobre la situación de este hombre, algunos medios como El Universal, Semana e Infobae, han señalado que el padre de Isabella habría fallecido mientras la influenciadora estaba en embarazo. Sin embargo, este dato nunca ha sido mencionado por la creadora de contenido en sus declaraciones.

La vida de Andrea Valdiri antes de su trabajo en redes

La celebridad atlanticense, que se coronó en 2015 como reina del certamen Señora Colombia, no siempre ha tenido una vida llena de lujos y comodidades, como la que presume en la actualidad. Así lo contó en Machichoneando, segmento que tiene en sus redes sociales para hablar sobre su vida personal.

La influenciadora comentó que, antes de dedicarse a la creación de contenido, fue practicante de Dirección y Producción de Radio y Televisión en una compañía farmacéutica. Allí era la encargada de administrar las publicaciones en redes sociales.

Mientras Andrea Valdiri fue estudiante universitaria tuvo un puesto ambulante de arepas que prestaba servicio entre las cuatro y siete de la mañana, y luego debía ir a entrenar porque tenía una beca deportiva. Después de mediodía se trasladaba a un local de ropa en el que trabajaba hasta las seis de la tarde y su día concluía en la universidad, donde tenía clases hasta las diez de la noche.

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí