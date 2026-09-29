Jungkook, el menor de BTS: la historia del cantante que llega por primera vez a Colombia

Cuando BTS llegue a Bogotá para sus dos conciertos en el Estadio El Campín, el 2 y 3 de octubre, Jungkook ocupará uno de los lugares más reconocibles del escenario. Es el menor de los siete integrantes y, desde su debut, ha sido una de las principales voces del grupo.

Jeon Jung-kook nació el 1 de septiembre de 1997 en Busan, Corea del Sur. Su historia dentro de la música comenzó cuando todavía era adolescente. En 2011 participó en una audición para el programa de televisión ‘Superstar K’ y, aunque no continuó en la competencia, su presentación llamó la atención de varias compañías de entretenimiento. Entre ellas estaba Big Hit Entertainment, la empresa que posteriormente formaría a una de las bandas más importantes del K-Pop a nivel global.

La llegada de Jungkook a BTS

El artista escogió Big Hit después de conocer el trabajo de RM, quien ya hacía parte de la compañía. Con apenas 13 años se trasladó a Seúl para comenzar su entrenamiento como artista. Ese periodo incluyó formación en canto y baile, mientras se preparaba junto con los demás integrantes del grupo para el debut.

BTS debutó en junio de 2013, cuando Jungkook tenía 15 años. Desde entonces, fue creciendo frente al público al mismo tiempo que la agrupación pasaba de ser un proyecto de una compañía pequeña a convertirse en uno de los grupos de pop más reconocidos internacionalmente.

La posición de Jungkook como el menor de la banda dio origen a uno de los apodos con los que más se le identifica: "Golden Maknae", una expresión que combina el término coreano "maknae" (utilizado para referirse al miembro más joven de un grupo) con la palabra inglesa “golden”, en alusión a las múltiples habilidades que ha desarrollado durante su carrera.

Jungkook y su carrera como solista

La música también se convirtió en una forma de contar ese crecimiento. Antes de iniciar oficialmente su carrera como solista, el artista presentó canciones individuales dentro de los discos del grupo surcoreano, entre ellas ‘Begin’, ‘Euphoria’ y ‘My Time’. Esta última, publicada en 2020, aborda desde una perspectiva personal la experiencia de haber crecido mientras desarrollaba una carrera internacional.

Jungkook comenzó a ampliar su recorrido fuera del grupo con colaboraciones y proyectos individuales. En 2022 participó en ‘Left and Right’, junto a Charlie Puth, y ese mismo año interpretó ‘Dreamers’, canción asociada con la Copa Mundial de la FIFA de Qatar y que presentó durante la ceremonia inaugural.

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El siguiente paso llegó en 2023 con ‘Seven’, canción que contó con la participación de Latto y alcanzó el primer lugar del Billboard Hot 100. Después publicó ‘3D’, junto a Jack Harlow, y en noviembre de ese año lanzó ‘GOLDEN’, su primer álbum de estudio como solista. El disco reunió 11 canciones y fue presentado como una obra inspirada en los momentos de Jungkook como “Golden Maknae” y artista individual.

‘GOLDEN’ debutó en el segundo lugar del Billboard 200, mientras que ‘Standing Next to You’, una de sus canciones principales, llegó al quinto puesto del Billboard Hot 100.

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Poco después de publicar el álbum, Jungkook inició su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Ingresó el 11 de diciembre de 2023 junto con Jimin y ambos completaron su servicio en junio de 2025.

Ahora, con 29 años, Jungkook atraviesa una nueva etapa de su carrera. En 2026 ha reconocido que todavía está desarrollándose como artista solista y que quiere seguir trabajando para sentirse plenamente identificado con ese papel.

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Ese es el Jungkook que llegará a Bogotá: el adolescente que dejó Busan para convertirse en cantante, el menor de un grupo que creció junto a él y el artista que, después de probar una carrera individual, vuelve a compartir escenario con los otros seis integrantes de BTS.

Los conciertos del 2 y 3 de octubre en El Campín serán, además, su primera presentación en Colombia. La llegada del grupo a Bogotá abrirá la etapa latinoamericana de la gira ‘ARIRANG’, después de una primera parte que pasó por Asia y Norteamérica.

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