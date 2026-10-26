Quién es Kbeto Zuleta: edad, nombre y más del cantante que perdió una pierna tras accidente

En la madrugada de este lunes 26 de octubre se registró un grave accidente en la vía que comunica a Sincelejo con Valledupar. Allí el vehículo que transportaba los músicos del intérprete vallenato Kbeto Zuleta, después de ofrecer un concierto privado, cayó por un puente al río Ariguaní.

El accidente que inicialmente dejó dos víctimas fatales como lo fueron el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana, y que luego, según información dada por el alcalde de Bosconia, municipio al que fueron remitidos los heridos, habría cobrado la vida de otras dos víctimas, que aún no han sido identificadas, tiene a Kbeto Zuleta en condición crítica.

Kbeto Zuleta, el heredero de la Dinastía Zuleta

Se trata de uno de los hijos del maestro Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta, llamado ‘El Pulmón de Oro’. Su nombre de pila es Carlos Alberto Zuleta García y nació en Valledupar, el 26 de agosto de 1980. Tiene 46 años.

Es hijo de Poncho y de Luzmila García, nieto del juglar Emiliano Zuleta Baquero, y es considerado uno de los herederos de la Dinastía Zuleta.

Kbeto creció en medio del vallenato y desde muy temprana edad se inclinó por la música, especialmente por el acordeón y la guitarra. Tras terminar sus estudios de bachillerato en Valledupar, vivió en Cartagena donde adelantó Odontología en la Universidad del Sinú en 2007.

Su carrera musical profesional inició ,en 2003, cuando formó con sus hermanos Andrés Alfonso y Héctor Arturo la agrupación Los Hermanos Zuleta Jr. Tras la salida de Héctor, que se unió a su primo Coco Zuleta, Kbeto y Andrés Alfonso grabaron como cantantes el álbum ‘Con todas mis fuerzas’, acompañados en el acordeón por su tío Efraín Zuleta.

En el 2013, Kbeto obtuvo el premio a mejor cantante en el Festival Francisco el Hombre de Riohacha, el mismo galardón que su hermano Héctor Arturo había ganado en la primera versión del festival.

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En el 2014 lanzó, junto al acordeonero Javier ‘El Pollo’ Matta, el álbum ‘La huella’, con el que se consolidó como una de las nuevas voces del género.



En el 2021, junto a su primo Coco Zuleta estrenó el álbum ‘Homenaje a los Hermanos Zuleta’, tributo a la obra de su padre y su abuelo Poncho y Emilianito del que se conocen temas como ‘Cautivo en tus redes’, ‘Mis muchachitas’ y ‘Ahora sí’.

Más recientemente Kbeto ha lanzado varios temas, junto a Efraín Zuleta su tío en el acordeón. Algunos de ellos han sido ‘El retiro’, ‘Ahora sí’, ‘Indira’, ‘Por qué callas y ‘Dinamita’, fue la canción que estrenó hace escasos 10 días.

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También cubrió en las últimas semanas compromisos de su padre quien presentó quebrantos de salud.

Según las últimas informaciones sobre la salud de Kbeto, quien se encuentra siendo atendido en la Clínica Sinaís Vitais, del municipio de Bosconia, habría sido sometido a la amputación de una de sus piernas, la izquierda, ya que presentaba un alto compromiso vascular y óseo. Seguiría en estado delicado.

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Así mismo, trascendió que en vista de esta situación se estaría penando en el traslado a una clínica en Barranquilla o en Bogotá, la cual se daría en un helicóptero ambulancia



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