¿Quién es Marco Vergara, nuevo presentador de ‘La Red’? Edad, esposo, de dónde es y más

En diciembre del año pasado, se conoció que Juan Carlos Giraldo, quien se desempeñó como presentador de La Red durante una década, fue despedido. Aunque se desconocen los motivos, él se mostró agradecido por el tiempo que hizo parte del programa de entretenimiento emitido los fines de semana por Caracol Televisión.

¿De dónde es y cuántos años tiene de Marco Vergara?

En su reemplazo, este domingo 15 de marzo, llegó al set Marco Vergara, un periodista colombiano, con una larga trayectoria en el mundo del entretenimiento. El comunicador se ha destacado por entrevistar a celebridades y cubrir eventos tanto nacionales como internacionales, consolidándose como una de las nuevas caras de la farándula en Colombia.

Los internautas han dejado sus impresiones sobre la llegada de Marco a La Red: “me encanta ver a @marcovergarafz en La Red, ahora sí a ver el programa todos los fines de semana, un hit”, “excelente, eres genial, tu energía brota y cautiva”, “excelente este pelado, buen presentador, estaba en red + además buen inglés y es respetuoso”, “así original, espontáneo con propiedad”, “mucho talento”.

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Marco tiene 31 años y se ha destacado por su estilo cercano y su facilidad para conectar con artistas y figuras públicas del espectáculo. Durante varios años, trabajó en el canal de noticias Red+ Noticias, donde tuvo a su cargo el programa “La ventana con Marco”, un espacio dedicado a realizar entrevistas con celebridades de gran impacto a nivel mundial.

Vergara nació en Sahagún, Córdoba, donde pasó su infancia rodeado de su familia. A los 16 años, se mudó a Bogotá con el sueño de estudiar y abrirse camino en el mundo de los medios de comunicación. Con mucho esfuerzo y el apoyo incondicional de su familia, logró formarse como comunicador social y dar sus primeros pasos en el periodismo. Con el tiempo, encontró su lugar en el periodismo de entretenimiento que le ha abierto las puertas para su crecimiento profesional.

¿Quién es el esposo de Marco Vergara?

Durante más de diez años, Marco ha estado en una relación con Daniel Martínez, un abogado y astrólogo. El año pasado, la pareja vivió un momento muy emotivo cuando el presentador le propuso matrimonio durante un concierto de Il Divo en Bogotá, ante miles de personas. Después de eso, ambos se casaron, fortaleciendo una relación que ha sido objeto de muchas conversaciones en las redes sociales.