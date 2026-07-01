Quién es Sofía Osío, nueva presentadora del ‘Desafío’ y ‘La vuelta al Mundial en 80 risas’

El estreno de ‘La vuelta al Mundial en 80 risas’, este 30 de junio, marcó el regreso de uno de los formatos de entretenimiento más tradicionales de Caracol Televisión, luego del final de ‘A otro nivel’. Entre las principales novedades de esta temporada se encuentran el comediante JP Martínez y la barranquillera Sofía Osío Luna, quien además fue anunciada recientemente como la nueva presentadora de ‘El Desafío’ (reality que regresará a la pantalla del canal en 2027).

Aunque este proyecto representa su debut en la televisión, el rostro de Osío ya era conocido por muchos colombianos gracias a la trayectoria que construyó en el modelaje y los certámenes de belleza. Su llegada a la pantalla chica supone un nuevo capítulo en una carrera que, en pocos años, la llevó a representar al país en escenarios internacionales y que ahora la convierte en una de las nuevas apuestas del entretenimiento nacional.

¿Quién es Sofía Osío Luna, nueva integrante de ‘La vuelta al Mundial en 80 risas’ y ‘El Desafío’?

Nació hace 26 años en Barranquilla y estudió Mercadotecnia y Comunicación de Moda en el Istituto Europeo di Design, en Barcelona (España). Antes de hacerse conocida por el público colombiano, ya desarrollaba una carrera en el modelaje, disciplina que continuó fortaleciendo incluso después de finalizar su etapa en los reinados.

El reconocimiento nacional llegó en 2022, cuando fue coronada como Señorita Colombia representando al Atlántico, un título que permitió al departamento recuperar la corona nueve años después. Meses más tarde asumió la representación del país en Miss International 2023, celebrado en Japón, donde obtuvo el puesto de primera finalista, uno de los resultados más destacados de Colombia en ese certamen durante los últimos años.

Tras entregar la corona en 2024, Sofía Osío Luna concentró sus esfuerzos en impulsar su carrera como modelo fuera del país, vinculándose con agencias y proyectos en mercados como Italia, Estados Unidos y, próximamente, México. Así lo contó en entrevista con la revista Vea, de El Espectador.

Ahora, ese recorrido da un giro con su llegada a Caracol Televisión. Su debut se produjo en ‘La vuelta al Mundial en 80 risas’ y, antes incluso de su estreno, Caracol Televisión confirmó que también hará parte de la próxima temporada de ‘El Desafío’, convirtiendo a Sofía en uno de los nuevos rostros de sus principales producciones de entretenimiento.

Juan Pablo Martínez y Sofía Osío Fotografía por: Caracol Televisión

Sofía Osío Luna habla de su debut en televisión

En su conversación con Vea, la modelo y ahora presentadora reveló que la propuesta de Caracol Televisión llegó mientras adelantaba proyectos de modelaje en el exterior y que no dudó en regresar a Colombia para asumir este nuevo reto.

“La televisión siempre ha sido uno de mis grandes... no sueños, pero sí metas y proyectos que he tenido. Apenas me llamaron, obviamente dije: ‘Cuenten conmigo’. Me regresé específicamente a grabar este proyecto”, contó.

Sofía Osío Luna también reconoció que debutar junto a figuras con amplia trayectoria en ‘La vuelta al Mundial en 80 risas’, como Carolina Cruz y Carolina Soto, representa un reto importante, aunque asegura sentirse satisfecha con el trabajo realizado.

“Estoy al lado de personas que tienen toda la experiencia del mundo y las admiro demasiado. La presión es bastante grande, pero me siento orgullosa con el trabajo que he hecho”, agregó en su charla con Vea.

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