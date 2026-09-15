¿Quién es y qué le pasó a Daniel Dueñas, presentador de noticias, ahora exitoso influencer?

Daniel Dueñas, uno de los presentadores más populares de Bolivia, donde conducía el informativo Telepaís, atravesaba una profunda crisis personal. “Estaba muy frustrado con lo que estaba haciendo, no por el medio, no por la gente, sino por mí, porque no me sentía ya bien. Me estaba costando mucho entrar a trabajar, sentía que me estaba deshumanizando un poco. Es ese tema de que a veces las malas noticias uno las celebra en una redacción porque te generan rating, y una buena noticia a veces pasa desapercibida, una historia inspiradora no llama la atención, porque no son cosas que naturalmente llaman la atención por sí solas. Y ya no estaba pudiendo con eso”.

A esa situación se sumaba que Nayra, su esposa, la madre de sus dos hijos y su compañera por dos décadas, estaba hospitalizada. “Casi se va cuando mi país enfrentó una epidemia de dengue hemorrágico”.

La noche que todo cambió

Una noche del 2023 simplemente no pudo más. “Ya no sabía qué hacer, porque con esas cosas de la salud no hay poder que ayude a solucionar, no hay contacto que te ayude a sanar a alguien, o dinero que salve. Quería desahogarme, no sabía qué hacer. Prendí mi celular y empecé a hablar de cómo me sentía, porque lo necesitaba como una catarsis, y lo subí por subirlo a mis redes”, recordó en su charla con Vea, de El Espectador.

Dueñas, nacido hace 40 años en La Paz, se sorprendió cuando al día siguiente se dio cuenta del impacto que su mensaje causó en los cibernautas. Sus seguidores aumentaron y los comentarios eran positivos.

“Y no paré, grabé otro y otro. Y fue una bola de nieve que empezó a rodar sin planearlo. Y ahí fue donde me di cuenta de que Dios es un estratega perfecto, porque ha usado uno de mis momentos más difíciles para revelarme lo que debería estar haciendo”, recuerda Daniel, quien después de haber estudiado en un colegio judío, aprendido del catolicismo y de haber asistido n alguna oportunidad a una iglesia cristiana resalta que, aunque menciona a Dios y es admirador de Jesús, no sigue ninguna religión en particular, sino que prefiere el trabajo espiritual personal.

Tres semanas después de la publicación del primer video, las cosas en casa comenzaron a cambiar: su esposa mejoró y él tomó la decisión de renunciar a su trabajo en televisión. Sin mayor seguridad económica, pero con la convicción de que había un mensaje, a partir de su experiencia, que podía comunicar en las redes, y que de alguna manera resultaba constructivo para otros, resolvió aceptar la propuesta de un experto. “Me contactó una persona en mi país, que ahora es mi socio, que trabajaba con este tipo de contenido, con páginas en el exterior y que me abrió los ojos al tema de la monetización, porque no sabía que se podía realmente vivir de esto. Hablamos del potencial que había en todo eso como trabajo, empezamos a hacerlo y cuando empecé a ver que monetizando podía ganar incluso más que lo que ganaba en la tele, claro, pues ya era más sencilla la decisión”.

Actualmente el generador de contenido cuenta con aproximadamente 40 millones de seguidores en sus plataformas “principalmente mujeres, en un 90%, mayores de 30 años, de países de habla hispana como México, Colombia, Estados Unidos, Chile y Argentina”. No obstante, y pese al éxito en redes sentía que faltaba algo más: explicarles a sus seguidores su historia, cómo ocurrió todo y sobre todo mostrar a la persona real, que se equivoca y aprende constantemente. “Como esposo, como trabajador, como proveedor de mi familia he aprendido de todos esos errores que finalmente me han llevado a pensar como pienso”.

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Así llegó la iniciativa de comenzar a dar charlas. “La conferencia es eso, mi manera de presentarme a todos para que sepan que soy una persona real, que los mensajes que digo vienen de un lugar, tienen una razón y no son elegidos en busca de atención, de likes o visualizaciones sino el resultado de experiencias y aprendizajes”.

No desconoce los algoritmos, la habilidad de los expertos en el mundo digital que pueden llevar al éxito a un personaje en ese universo, pero cree que en su caso esos factores no influyeron para que la comunidad digital lo mirara con atención. “Creo que una persona que no es auténtica no puede empatizar con los demás. Y parte de esto es también reconocer por los malos momentos de uno, de eso también hablo”. Es un convencido de que mostrarse como un ser humano falible que lucha por mejorar también ha llevado a que muchos se identifiquen con él.

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Le propusieron volver a la pantalla chica, pero no aceptó porque sabe que ese trabajo necesitaría tiempo completo y tendría que dejar de lado lo que ahora describe como su propósito de vida.

¿Cómo perdió su ojo izquierdo y por qué lo agradece?

Antes de convertirse en influencer, Dueñas enfrentó un duro momento. Luego de ser diagnosticado con una enfermedad autoinmune no identificada que le afectó el cromosoma X empezó a perder visión de su ojo izquierdo. Tuvo un pequeño accidente que afectó la córnea, fue intervenido en seis ocasiones, pero perdió la visión por completo. “Creo que ahí empezó una de las lecciones más duras que tuve, una depresión muy grande, porque me atacó donde más me dolía, que era mi rostro. Me hizo entender que yo era mucho más que mi rostro, que había mucho más dentro de mi palabra que como me veía”, asegura. “Es algo que no cambiaría Creo que, si no me hubiera pasado eso, no habría aprendido las cosas que he aprendido. No solo lo he aceptado sino estoy agradecido con eso”.

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«Cuando empecé a ver que monetizando podía ganar incluso más que lo que ganaba en la tele», Daniel Dueñas



Dueñas llegará al país con la conferencia «Despierta tu fuego (Sin apagar el de los demás)». El viernes 18 de septiembre se presentará en Chía. El martes 22, en el salón Jumbo del Country de Barranquilla; El miércoles, 23 estará Bogotá, en el Teatro Astor Plaza. El jueves, 24 en Medellín, en el Teatro Universidad de Medellín. El viernes, 25 de Septiembre, en Cali, en el Teatro Calima

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