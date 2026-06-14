Quiénes eran Gaspi y Oliver Tree, las figuras que murieron en un accidente aéreo en Brasil

El creador de contenido argentino Gaspar ‘Gaspi’ Prim Díaz y el cantante estadounidense Oliver Tree murieron este domingo en un accidente aéreo ocurrido en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil, según reportes de prensa internacional y autoridades locales.

Por ahora, se sabe que el hecho dejó un saldo total de seis víctimas mortales, tras la colisión de dos helicópteros en pleno vuelo y el posterior incendio generado al impactar en un estacionamiento de vehículos eléctricos.

Él era Gaspi, el youtuber argentino que murió en el accidente aéreo en Brasil

Gaspar Prim Díaz era un creador de contenido argentino nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002 (23 años). Desde muy joven, se hizo conocido en internet por su estilo de videos callejeros y entrevistas improvisadas, con los que construyó un personaje caracterizado por el humor irreverente, la espontaneidad y el uso de situaciones incómodas como eje de su contenido.

Gaspi contaba con una amplia presencia en plataformas digitales, donde acumulaba una comunidad de millones de seguidores. En YouTube superaba los 2,8 millones de suscriptores, mientras que en Instagram reunía cerca de 2,9 millones de seguidores. A esto se sumó su crecimiento en TikTok, donde estaba cerca de llegar al millón de ‘followers’, consolidándose como una de las figuras más visibles del entretenimiento digital argentino en redes sociales.

En los últimos meses, el creador también dio el salto al 'streaming’ como parte de la expansión de su contenido. En plataformas como Kick, por ejemplo, construyó una audiencia que superó los 37.200 seguidores.

Además, en el último tiempo su nombre había tomado mayor visibilidad tras su participación en proyectos vinculados a la cultura digital y eventos de creadores de contenido de alcance internacional, como La Velada del Año V —en la que fue derrotado por Perxitaa—, lo que amplificó su exposición fuera de Argentina.

Él era Oliver Tree, el cantante que murió en el accidente aéreo en Brasil

Oliver Tree Nickell fue un cantante, productor y director audiovisual estadounidense nacido en Santa Cruz, California, en 1993 (32 años). Desde el inicio de su carrera se destacó por una propuesta artística poco convencional, en la que combinaba música, comedia y una estética visual bastante particular y excéntrica.

Su salto a la fama internacional se dio a través de canciones virales y la construcción de un personaje muy reconocible, marcado por su característico peinado tipo ‘hongo’, vestimenta llamativa y una narrativa audiovisual que mezcla humor absurdo con crítica cultural. Temas como ‘When I’m Down’, ‘Alien Boy’ y ‘Life Goes On’ lo posicionaron dentro de la escena alternativa global, con fuerte presencia en plataformas digitales.

En 2020 consolidó su proyección mundial con el álbum ‘Ugly Is Beautiful’, que lo llevó a escenarios internacionales y a giras en distintos continentes. Su estilo musical, que fusiona pop, electrónica y elementos de rock alternativo, lo convirtió en una figura difícil de encasillar dentro de la industria musical tradicional.

A lo largo de su carrera, Oliver Tree también destacó por dirigir gran parte de sus videoclips y construir una identidad artística que trascendía la música, convirtiéndose en un creador audiovisual integral y en la cabeza absoluta de su propio proyecto.

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