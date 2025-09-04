¿Quiénes son las mamás de las hijas de Dayro Moreno, de la Selección Colombia?

La convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia para el duelo de Eliminatorias frente a Bolivia ha devuelto al experimentado goleador al centro de la conversación pública. Su regreso al combinado nacional, a pocos días de cumplir 40 años, coincide con el reconocimiento a su rendimiento deportivo y, al mismo tiempo, reaviva la curiosidad por su vida personal, marcada por la discreción y por los vínculos con las dos mujeres que son madres de sus hijas.

Dayro Moreno: hijas y exparejas

El delantero tolimense es padre de dos niñas, cada una fruto de relaciones distintas. Aunque suele evitar que su intimidad se convierta en tema mediático, en redes sociales ha mostrado algunos momentos junto a ellas, a quienes considera su motor fuera de las canchas.

La primera hija de Moreno se llama Salomé y nació de su relación con Paola Andrea Villareal. De ella se conocen pocos detalles, pues no tiene vida pública activa. Lo que sí está claro es que comparte con el jugador su origen: ambos son de Chicoral, Tolima. Tras el nacimiento de su hija, la pareja contrajo matrimonio en 2008, pero tiempo después la unión terminó en divorcio. Desde entonces, Villareal ha mantenido un perfil bajo y sin mayor exposición mediática.

Años más tarde, el futbolista sostuvo una relación con Marcela Muñoz, modelo y cantante conocida artísticamente como Lamar, y hermana menor de la también modelo y actriz Sandra Muñoz. De esa unión nació su hija menor, Shantal. El vínculo con Marcela fue más visible para la opinión pública, en parte por la carrera artística de ella y por su presencia en redes sociales. Aunque el matrimonio concluyó en 2018, la expareja conserva una relación cercana orientada a la crianza de la niña.

De hecho, Muñoz ha hablado recientemente sobre esa dinámica, resaltando que mantiene una comunicación constante con Moreno en lo relacionado con su rol de padre. La modelo también ha ganado protagonismo en el ámbito de los certámenes de belleza, al coronarse como Señora Mundo Colombia 2025, lo que atrajo nuevamente la atención mediática.

En cuanto a la vida sentimental del delantero después de esa separación, no se le ha conocido una pareja formal. Sin embargo, sí ha sido mencionado en algunas historias difundidas por creadoras de contenido, aunque él nunca se ha pronunciado al respecto.

Hoy, con la camiseta tricolor y en medio de una nueva oportunidad en la Selección, Dayro Moreno combina su faceta de histórico goleador del fútbol colombiano con la de padre de dos niñas, manteniendo su vida privada en un espacio reservado, pese al interés que genera en la opinión pública.