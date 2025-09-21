Rafa Pérez y Milagros Villamil revelan detalles de su relación: “Es un proceso”

Rafa Pérez es uno de los cantantes vallenatos más destacados de la nueva generación. Fue la voz principal de la agrupación Kvrass, agrupación de la que se retiró hace 10 años. Desde entonces, inició su proyecto como solista posicionándose como uno de los referentes actuales del género, llevando el vallenato a escenarios tanto nacionales como internacionales, sin perder su esencia tradicional.

Recientemente, el artista de 40 años estrenó su canción A tu ladito, un tema que ha sido sensación, especialmente en este mes del Amor y la Amistad. En diálogo con Vea reveló detalles.

“Es una bendición de Dios el hecho de uno hacer música en estos tiempos y sobre todo música con un contenido muy constructivo, bonito y muy particular para los enamorados y que la gente lo acepte de esa manera, con ese mismo cariño y ese mismo amor con el que uno lo hace. Esta canción ya se convirtió en el nuevo himno de los enamorados", dijo.

Detrás del éxito de Rafa Pérez, no solo se encuentra su talento, sino también el trabajo en equipo que realiza con su esposa, Milagros Villamil. “Esta canción es para dedicársela a esas personas que quieran estar 24/7 porque yo estoy viviendo una experiencia igual. Estoy compartiendo esto con mi pareja, que es mi esposo, mi socio, el padre de mis hijos y llevamos 10 años viviendo esto y es muy bonito, es gratificante”, dijo la compañera sentimental de artista.

¿Cómo es trabajar en pareja?

Ambos llevan más de diez años trabajando juntos y han aprendido a mantener un equilibrio entre lo laboral y lo personal. “Es muy importante separar lo laboral de lo personal, nosotros muchas veces tenemos desacuerdos a nivel laboral, pero eso no interfiere en nuestra relación de pareja, como seres humanos y amigos que somos. Es un proceso porque los temperamentos son distintos, diferentes entre el uno y el otro, los criterios que cada uno maneja y el respeto son vitales, la comunicación, la sinceridad, dar siempre la razón a quien sentimos que la tiene, ahí está la clave y sobre todo el amor, cuando todo se hace con amor, se vuelve más fácil. Nosotros hemos mantenido un equilibrio muy significativo para nuestra empresa y para nuestra relación de pareja”, aseguró el vallenatero.

Milagros no es solo la mujer que impulsa la carrera del cantante, sino también la mente brillante que ha estado a su lado en cada paso de su evolución artística. “Yo me siento orgullosa del producto que es hoy Rafa Pérez, hace diez años cuando inicié el proyecto con él, era un artista completamente diferente a lo que es hoy y yo lo veo y me lleno de orgullo porque ha crecido, madurado, avanzado, cuánto ha aprendido, porque él me enseña mucho a mí y yo creo que yo también le he enseñado mucho a él, entonces ese feedback ha sido muy positivo tanto para su manera personal y en su ámbito profesional. Es un maestro, me le quito el sombrero, lo veo y no lo reconozco”, dijo.

Por su parte, Rafa también exaltó su trabajo: “Ella me da seguridad, cuando ella está me siento fuerte. Cuando está detrás de cámaras siento que ella está cuidando cada detalle siempre me lo comunica, a estas alturas de la relación ya con solo un gesto ya sabemos qué estamos haciendo bien o que no es por ahí lo que estamos haciendo. Es maravilloso".

Como toda pareja, Rafa y Milagros han tenido que enfrentar momentos difíciles; sin embargo, han sabido superarlos. “En 10 años son muchos los desiertos que hay que atravesar, las situaciones especiales como le llamamos nosotros a los problemas. Yo pienso que lo importante está en el amor, en el respeto y en la confianza en los tiempos y en los planes de Dios. Cuando tú haces a Dios parte de tu día a día, de tu relación de pareja, de familia, de tu intimidad, todo se vuelve más fácil, más llevadero, más comprensible, ya uno entiende que no son en nuestros tiempos, que suceden las cosas sino en los tiempos que Dios permite".

Milagros recibió el premio a ‘Mejor Mánager Vallenata del Año’ en los Upar Awards

“Me siento orgullosa y agradecida porque ese premio me lo dan los seguidores que han vivido conmigo todo este tiempo, que saben qué hay detrás de la carrera de Rafa Pérez. Que saben el esfuerzo y la dedicación y la pasión con la que yo trabajo. Ese mérito para mí es súper importante”, dijo la empresaria.

Rafa lo resume con una metáfora que define su unión: “El éxito que es palpable hoy en día y que la gente ve y comenta en las calles y en cada rincón donde nosotros vamos es resultado de la unión del cerebro y el corazón. Ella es el cerebro, es la visionaria, quien direcciona cada paso de mi carrera y yo simplemente lo que hago es hacer sentir a la gente. Esa unión ha sido maravillosa”.

¿Qué diferencia a Rafa Pérez de los demás artistas vallenatos?

Con una voz romántica y un estilo fresco, Rafa Pérez se ha diferenciado en el vallenato por su capacidad de tener una conexión especial con el público. “Hemos aprendido a conectar con lo que la gente necesita, quiere y espera no solamente de nosotros, sino del folclor como tal, porque la música vallenata tiene alma propia y nosotros simplemente lo que hemos es aprendido a conectar esa alma del vallenato con el alma de la gente”.

Tras el éxito de A tu ladito, el artista ya trabaja en su próximo álbum inédito, un proyecto que incluirá los cuatro aires tradicionales del folclor vallenato, con el sello romántico que lo caracteriza. “Queremos que la gente se contagie con todos los ritmos de nuestra música conservando el romanticismo. Nosotros estamos haciendo las diligencias, gracias a Dios que nos respalda y nos cuida siempre y a los seguidores que también se logran conectar con todo eso que nosotros queremos transmitirle que es simplemente amor por lo que hacemos”.