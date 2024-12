Rafael Novoa, de ‘A corazón abierto’ y Adriana Tarud sí estarían separados

El actor Rafael Novoa, actualmente al aire en ‘A corazón abierto 2′ y la exreina de los colombianos Adriana Tarud se casaron en enero del 2102. La pareja se había convertido en un ejemplo a seguir por su estabilidad. Rafael fue convocado en proyectos en México y Estados Unidos y siempre viajaban como familia. Tuvieron a la pequeña Alana, quien cumplió 11 años.

No obstante, desde hace dos años se viene rumorando que habrían tenido crisis y estarían separados. Ni la ex Miss Colombia ni el actor han hablado al respecto. Sin embargo, la presentadora española Eva Rey, habría confirmado de manera espontánea que en efecto, los dos están solteros, en medio de una entrevista con otra actriz, que habría salido con Novoa.

La situación se presentó cuando Eva charlaba con la actriz santandereana Juliana Galvis y hablaban de los amores. Rey quiso saber con qué famoso había salido y cuál había sido la experiencia.

Juliana Galvis y Rafael Novoa habrían salido por un tiempo

Juliana habló de un actor, sin mencionar su nombre: “Es un man amoroso, guapísimo, pero entendí que no, que es difícil cuando los dos somos actores es muy complicado, hay muchas cosas alrededor que para mí no son cómodas”, comentó la actriz de proyectos como ‘Aquí no hay quien viva’, ' La Venganza de Analía’ y ‘Pa´quererte’, entre otras.

Rey siguió indagando para obtener el nombre del galán, peor la actriz no cedió, sin embargo cuando Eva mencionó que se trataba de Rafael Novoa, pues ella no pudo contener la risa y de alguna manera, dejó al descubierto la identidad del mencionado actor.

“Está soltero, por si te apetece. Digo. Los años pasan y la gente cambia”, mencionó la española que así confirmaría que Rafael en efecto está separado de la madre de su hija.

Juliana por su parte se mantuvo en su nulo interés por volver a salir sentimentalmente hablando con un colega, pues sigue prefiriendo alguien que no tenga que ver con el medio.

Hay que mencionar que Adriana y Rafael se han mantenido silenciosos frente a su situación, no obstante, también se sabe que la pareja tendría una relación bastante cordial y compartirían eventos familiares relacionados con su hija.

