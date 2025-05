Rafael Santos, hijo de Diomedes Díaz, reveló cuánto dinero reciben de su fortuna

Este lunes 26 de mayo, Diomedes Díaz cumpliría 68 años. El artista, quien se convirtió en una leyenda del vallenato, falleció el 22 de diciembre del 2013, dejando en sus fanáticos sus grandes éxitos como Mi primera cana, La plata, Doblaron las campanas, Amarte más no pude y más de 200 canciones que grabó a lo largo de su carrera.

Diomedes Díaz. Fotografía por: Archivo El Espectador

¿De cuánto es la herencia de Diomedes Díaz?

Aunque Diomedes Díaz falleció hace 12 años, dejó una gran fortuna que, ahora, es repartida entre sus más de 20 hijos. Recientemente, Rafael Santos, el hijo mayor del artista vallenato con Patricia Acosta, su primera esposa, le concedió una entrevista a su amigo Aco Pérez para su programa El mundo de Aco, donde reveló varios detalles de su padre, entre ellos, la cifra que está generando ‘El Cacique de La Junta’, aún después de fallecido y lo que cada uno de sus 21 hijos está recibiendo por sus regalías y derechos de autor.

“Mi papá está generando mucho dinero a cada hijo, trimestralmente nos están llegando 20 o 30 millones de pesos, a cada hijo y eso es una pila. Eso dijo mi papá, después de muerto, yo voy a dar más plata que ahora que estoy vivo, así que ahorren”, aseguró.

Asimismo, el también cantante vallenato se refirió a su relación con sus hermanos, pues según él, su padre le encomendó estar pendiente de todos. “Ellos están construyendo su carrera, están construyendo su nombre (...) Ellos me ven a mí como un papá. Y solamente cuando estamos en mi presencia, todos estamos unidos... Somos una familia unida, pero dispersa al trabajar... Lo que siempre me dijo mi papá fue que respondiera por mi familia, por mis hermanos, que los cuidara y que les diera buen ejemplo”.

El año pasado, Elder Dayán Díaz, otro de los hijos de Diomedes, también se refirió al tema de la herencia que les dejó Diomedes. En una entrevista con La mega, coincidió en la versión de Rafael Santos. “Lo que pasa es que el billete a mi papá nunca se le vio, y lo que nos dejó a nosotros fueron las regalías, que eso es vitalicio por 80 años. Cada trimestre que paga Sayco, o cualquier entidad que recauda impuestos de eso, nos sacan nuestro monto y lo dividen en 21″.

Esas versiones de los hijos del cantante confirman una famosa frase que decía Diomedes cada vez que podía: “Yo, después de muerto, voy a dar más plata que ahora que estoy vivo”.

Últimos momentos de Diomedes Díaz

En su mismo diálogo con Aco Pérez, Rafael Santos generó polémica al revelar detalles de los últimos momentos de su padre: “terminó de tocar y tuvo que sentarse en una silla porque no aguantaba el dolor. Tenían que llevarlo a una clínica. Tal vez él no lo decía, pero se le notaba... Mi papá estaba mal rodeado. Un mánager está para cuidar y proteger a un artista... Me dice el médico que cuando llegó a la clínica, mi papá ya tenía seis horas de estar muerto”.