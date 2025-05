Rafael Santos tomaría acciones legales en contra de ex esposa de Diomedes Díaz

La semana pasada, durante la conmemoración del nacimiento del famoso cantante vallenato Diomedes Díaz, Betsy Liliana protagonizó una polémica al responder a declaraciones de Rafael Santos, hijo del cantante. En un audio difundido en redes sociales, lo acusó de llevar drogas a su padre durante sus últimos días, lo que habría deteriorado su salud. Además, afirmó que Diomedes tuvo un romance con Margarita Gallego, actual esposa de Rafael Santos, y advirtió que podría revelar más secretos si continuaban los ataques.

En una reciente entrevista que Santos concedió a Aco Pérez para su programa digital ‘El Mundo de Aco’, el hijo de Diomedes reveló que su relación con Betsy no era la mejor. “Había una que no nos dejaba entrar a ver a mi papá; pero te voy a decir una cosa y con esta me desquito: que la que lo dejó a él fue esa misma (que no dejaba que sus hijos lo vieran)...y no fue por falta de chuzo, porque casi que se lo borra“, dijo Santos en la entrevista.

De inmediato, los usuarios en internet comenzaron a sacar sus propias conclusiones, y aunque Santos nunca dijo el nombre de Betsy Liliana, los fanáticos de El Cacique supieron que se trataba de ella, pues fue la única que decidió dejarlo y hacer una vida lejos de él con sus tres hijos.

Ante las declaraciones de Santos en la entrevista, Betsy Liliana no se quedó callada y contestó con una puya que sorprendió a todos los seguidores: “A mí casi me lo borran, pero a la mujer de él su papá se lo borró primero y eso sí no lo dice”, comentó, queriendo insinuar que hubo una infidelidad de padre e hijo.

¿Qué respondió Rafael Santos?

Ante las polémicas declaraciones, el hijo de Diomedes respondió con un comunicado a la opinión pública, donde asegura que, de seguir con su ‘campaña de desprestigio’, tomará acciones legales en contra de la ex esposa de su padre. “Conmino formalmente a la señora Betsy Liliana González a abstenerse de repetir estos actos denigratorios. La hago directamente responsable por cualquier perjuicio a mi integridad personal y familiar que se derive de dichas acciones.De persistir en esta campaña de desprestigio, iniciaré las acciones legales que correspondan, allegando denuncia a la Fiscalía General de la Nación”, se lee en el comunicado.

"Le doy gracias principalmente a Dios, así como a todos mis queridos seguidores, amigos cercanos y familiares por la solidaridad que me han aportado en este desmesurado ataque carente de pruebas, del cual he sido víctima, que tiene como objetivo destruir mi buen nombre, mi carrera de más de 25 años, y que también atenta contra la buena honra e imagen de mi señora esposa. Deseo aclarar que jamás ha sido mi intención afectar a ninguna persona. Por lo tanto, me debo defender cabalmente para desmentir toda esta patraña que se ha venido construyendo en mi contra, sin razones y sin fundamentos“, Escribió Santos en la publicación de Instagram con la foto del comunicado.