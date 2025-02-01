Rafaella Chávez enfrentó los señalamientos que una influenciadora hizo en su contra

Como parte de la promoción de La casa de los famosos Colombia 3, varios aspirantes a ingresar al reality participaron en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, en el que hablaron de sus experiencias personales y revelaron aspectos desconocidos de sus vidas. En medio de esa charla, la influenciadora Clara Diago acaparó la atención al lanzar una fuerte acusación contra Rafaella Chávez, hija de la cantante Marbelle.

Durante su intervención, la también comunicadora afirmó que la joven artista habría interferido en una de sus relaciones sentimentales. Razón por la cual no estaría dispuesta a convivir con ella en el concurso. “No me gustaría encontrar a Rafaella, la hija de Marbelle. No me gusta su energía y sí he tenido problemas con ella, porque se metió en mi relación y es una persona no grata para mí”, manifestó ante los presentadores del espacio.

Clara Diago insistió en que, aunque su pareja también tuvo responsabilidad, considera que Rafaella Chávez actuó de manera incorrecta al involucrarse con él sabiendo que existía una relación estable. “El hombre tiene la culpa primero, pero ella se metió sabiendo que yo existía. Eso es una falta total como mujeres”, añadió. Incluso llegó a decir que aceptaría enfrentarse con la hija de Marbelle en un ring de boxeo.

La respuesta de Rafaella Chávez a Clara Diago

Ante las declaraciones, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, la actriz y cantante se pronunció a través de sus historias de Instagram, en las que compartió audios y capturas de WhatsApp con el propósito de aclarar la polémica. En una de las grabaciones, que correspondería a una llamada entre el hombre involucrado, Rafaella negó haber tenido cualquier tipo de acercamiento sentimental con él. “Hubiera pasado algo, yo te lo acepto (...) en lo más mínimo”, se le escucha decir a la joven, a lo que el hombre responde: “Sí, pero no pasó nada”.

Aunque Rafaella Chávez recalcó que no busca generar controversia, dejó claro que hizo las publicaciones porque no permitirá que se sigan difundiendo versiones falsas sobre su nombre. Además, según explicó, conserva mensajes y audios en los que Clara Diago la habría amenazado a raíz de esa situación.

Por último, la hija de Marbelle publicó otro audio en el que el hombre involucrado le envía un mensaje a Rafaella, asegurando que ya habló con Clara para pedirle que no vuelva a mencionarla en esa polémica. En ese mismo mensaje, el hombre insinúa que todo podría ser parte de una estrategia de la influenciadora para generar atención en medio de la expectativa por el cierre de las votaciones de La casa de los famosos Colombia.

