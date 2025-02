Rafaella reconoció error de Marbelle como mamá: “No vengo de una crianza saludable”

Rafaella Chávez, hija de la cantante Marbelle, dividió opiniones en días recientes al hablar abiertamente sobre la relación con su madre en el podcast Te lo dice Cuervo, del cantante y presentador Camilo Cuervo.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Qué dijo Rafaella sobre Marbelle?

En medio de la entrevista, la joven actriz compartió detalles sobre su infancia y los desafíos que enfrentó debido a la crianza de su madre.

Rafaella Chávez, quien comenzó su carrera artística a una edad temprana, tras interpretar a su propia madre en la bionovela Amor Sincero, reveló que se fue de casa a los 14 años como un acto de rebeldía. En ese momento, decidió vivir con su pareja, lo que marcó una etapa difícil en su vida.

Sin embargo, uno de los temas más impactantes de la entrevista fue cuando la también cantante habló sobre su lucha con el sobrepeso. Explicó que durante su niñez, su madre la recompensaba con comida poco saludable después de largas jornadas de trabajo. Esta falta de hábitos alimenticios saludables la llevó a pesar 84 kilos a los 14 años.

“Fue una transición muy difícil porque yo no vengo de una crianza saludable. Yo era una niña y al crecer en el medio tenía horarios de grabación muy fuertes y extensos. Cuando llegaba a mi casa mi mamá como efecto recompensa me decía: ‘Te compré hamburguesa’ o ‘te tengo un tarro de nutella gigante’, y hay cosas que de niño no vas a entender. ‘”, recordó.

Rafaella Chávez también mencionó que, aunque actualmente tiene una buena relación con su madre, reconoce que la crianza permisiva de Marbelle tuvo un impacto significativo en su vida.

“Yo fui una niña que creció sin restricciones. Tenía 10 años y me iba a talleres de actuación y regresaba a las dos de la mañana. Mi mamá nunca me negó ser quien soy, pero creo que se fue al extremo”, concluyó.

La reconciliación de Rafaella y Marbelle

En diciembre pasado, la artista mencionó en el podcast El placer de tenerte algunos detalles sobre la reconciliación con su mamá, tras haber abandonado el hogar siendo una adolescente menor de edad.

“Yo estaba como en un bucle, conozco a mi primera pareja y es ahí como quien dice perdí el norte y fue creo que eso inicialmente, un acto de Rebeldía, por el proceso que yo estaba, pero necesitaba eso para crecer hoy Dios me dio la oportunidad de vivir lo que tenía que vivir y a mis 20 años regresar a la casa de mi mamá”, expresó inicialmente.

“Llevo 2 años viviendo con ella nuevamente desde otro lugar, desde otra madurez, desde otra posición transformada. Sí y eso me ha permitido creo que incluso tener la relación que hoy en día tengo con ella, ha sido maravilloso”, agregó Rafaella Chávez.