Ralph Fiennes hizo llorar de emoción a Jennifer López: “eres una especie de diosa”

A Jennifer López y Ralph Fiennes los une una historia de amor que vio la luz en diciembre del 2002. La actriz newyorkina y el actor nacido en la ciudad inglesa de Ipswich, protagonizaron Maid in Manhattan (Sueño de amor), la historia de una asistenta de un hotel y un político, que se enamoran en medio de situaciones de mentiras, enredos y romance. El relato fílmico puso a suspirar a los amantes del cine, quienes vieron como Marisa Ventura, madre del pequeño Ty (Tyler Possey), y Christopher Marshall vencieron los prejuicios de la sociedad y fueron felices para siempre.

Pasaron casi 23 años, y el reencuentro de Jennifer López y Ralph Fiennes no puso ser más emotivo. Sucedió en el Festival de Cine Internacional de Palm Springs, donde la actriz de 56 años recibió el premio Legend and Groundbreaker. Quien se lo entregó fue su antiguo galán.

Marisa (JLo) y el senador Marshall (Ralph Fiennes) estrenaron 'Sueño de amor', en el 2002. Jennifer dejó abierta la posibilidad de una segnda parte del filme. Fotografía por: Tom Kingston

Pero antes de hacerlo, el actor británico, protagonista de Cónclave, le dedicó unas emocionadas palabras. Empezó recordando la historia que los unió. “Érase una vez en otra vida y quizás en una época diferente de tramas cinematográficas, había un candidato republicano al senado deambulando por un hotel en Manhattan, y también había en esta misma otra vida una mucama en este hotel”. En su discurso, también ponderó las cualidades de su antigua coestrella, que la han llevado al lugar en que se encuentra. “Para ser una leyenda y una innovadora, hay que tener espíritu. Si tienes la habilidad, pero no la acompañas de un fuerte espíritu detrás, no es lo mismo. Es ese espíritu el que nos mueve y eleva. Eres increíble, has creado un impresionante camino. Y sigues brillando. Creo que eres una especie de diosa, saliendo allí y sacando tu extraordinario talento, porque es tu verdad”.

“Te quiero”: JLo expresó su sentimiento por Ralph Fiennes

La emocionada JLo, quien acaba de divorciarse oficialmente de Ben Affleck, su cuarto esposo, escuchó, llorando de emoción, las palabras de su amigo, subió al escenario para recibir el galardón y se fundió con él en un abrazo especial. Para inmortalizar el momento, la nueva soltera de Hollywood le dedicó un post muy especial: “No puedo agradecerte lo suficiente, Ralph Fiennes, por tus hermosas palabras y por nuestra pequeña reunión hoy. Te quiero, muchísimas gracias, trabajar contigo fue uno de los grandes momentos de mi carrera”.