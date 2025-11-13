Raphael fue homenajeado como ‘Persona del año’ en los Latin Grammy 2025

Esta noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, se llevará a cabo la edición número 26 de los Premios Latin Grammy 2025, los más importantes de la industria musical.

Previo a la ceremonia oficial de este jueves 13 de noviembre, la Academia Latina de Grabación realiza otra serie de presentaciones y premiaciones técnicas. El pasado miércoles, se llevó a cabo una gala especial que reunió a más de 1.100 espectadores en el teatro del hotel Mandalay.

“Mi gran noche”, dijo Raphael en su homenaje como ‘Persona del año’

Aitana, Pepe Aguilar, Susana Baca, David Bisbal, Enrique Bunbury, Willy Chirino, Ivan Cornejo, Kany García, Myriam Hernández, Eddy Herrera, Jesse & Joy, Carín León, Pablo López, Víctor Manuelle, Vanesa Martín, Víctor Martínez, Mestrinho, Gaby Moreno, Kiki Morente, Café Quijano, Fito Páez, Silvia Pérez Cruz, Carlos Rivera, Elena Rose, Rozalén, Ángeles Toledano y Néstor Torres fueron algunos de los artistas que subieron al escenario en la noche de homenaje del ‘Ruiseñor de Linares’, quien, además, desfiló por la alfombra roja del Centro de Convenciones para darle un mensaje a los jóvenes. “Hay que hacer las cosas con un poquito más de paciencia que todo te va a llegar”, dijo.

Bunbury y Manuel Abud, el CEO de La Academia Latina de la Grabación, le entregaron el galardón al intérprete de Como yo te amo, quien expresó sus agradecimientos por ese homenaje tan especial: “Habéis hecho de mí la persona más feliz del mundo. Gracias por entender mis canciones y mi arte, si lo tengo, gracias por estos años maravillosos”, dijo el cantante, quien estaba acompañado por su esposa Natalia Figueroa y sus hijos.

En diálogo con Hola, agregó: “Lo he esperado durante mucho tiempo. Estoy feliz de haberlo conseguido. Siempre parece que los acontecimientos bailan alrededor de uno, ¿no? Y este año ha sido un año… especial".

La industria musical latina regaló este miércoles a Raphael "su gran noche" con un recital que rindió homenaje a un espectacular legado de más de 60 años en el que participaron celebridades como Aitana, David Bisbal, Rozalén o Pablo López. EFE/ Octavio Guzmán Fotografía por: EFE

¿Qué le pasó a Raphael?

Justamente, este 2025 no fue fácil para el artista de 82 años, quien a finales de diciembre del año pasado tuvo que ser hospitalizado de urgencia luego de tener una complicación médica mientras realizaba una entrevista para el programa La Revuelta.

Después de varios días de exámenes, el artista fue diagnosticado con “linfoma cerebral con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo”, razón por la que tuvo que cancelar varios de sus conciertos programados para el 2025.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Cuando me estaba dando, notaba algo raro, pero no pensé que fuera una cosa tan grande”. Ya en el programa, lo notó más aún: “Quería decir una cosa y decía otra. No sabía traducirlo en palabras. No era dueño de la situación. Es una sensación fatal”, contó Raphael en una entrevista semanas después del episodio.

Tras varios meses en recuperación, el artista español volvió a los escenarios, agradeciéndole al público su apoyo no solamente durante ese tiempo difícil, sino durante toda su carrera.