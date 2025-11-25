Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, habla y causa indignación: “no ganó por bella”

Tal vez ninguna otra edición del certamen de belleza Miss Universo, que cumplió 74 años, había sido tan controvertida como el que acaba de pasar. El concurso, que en esta oportunidad, comenzó con la polémica discusión que se dio entre uno de los ejecutivos del concurso en Tailandia (Nawat Itsaragrisil ) y la Miss México, Fátima Bosch, alcanzó su momento más crítico cuando la mencionada candidata fue coronada el pasado 20 de noviembre, en Bankokg, Tailandia, y se desencadenó una ola de críticas y señalamientos.

Según las denuncias, este resultado estaba previamente planeado y no correspondería a una decisión por parte de los jurados, sino a la disposición de los propietarios del concurso: un empresario mexicano y otro tailandés.

La final llevó a la reina de México a obtener el titulo y en segundo lugar, quedó la reina anfitriona, la de Tailandia.

Uno de los jurados, el músico Omar Harfouch, renunció antes de la coronación y señaló actos de corrupción de la organización e incluso ha mencionado que está trabajando en juntar material pensando en una demanda contra el certamen. Adicionalmente, se ha comentado la relación empresarial entre Bernardo Bosch el padre de la novia y el propietario mexicano del concurso Raúl Rocha Cantú. Los medios se refieren a un contrato que obtuvo la empresa de Rocha con Pemex, gracias a la injerencia de Bosch quien fue alto ejecutivo de la petrolera. Tanto la petrolera como el empresario reconocieron un contrato en el pasado, pero que se celebró antes de que Raúl fuera propietario del certamen. Aseguran que se celebró luego de una licitación trasparente.

Adela Micha, la reconocida periodista mexicana entrevistó a Rocha sobre los hechos y además de negar tajantemente los señalamientos, el alto ejecutivo se refirió al concurso en general, indicó que no es un concurso obsoleto y que la aceptación de Fátima ha sido enorme y “no ganó por bella”, ya que tuvo que ver también otros aspectos.

Habló de la fortaleza de Fátima en cuanto a su poder digital, ya que sumó en solo una semana mas de tres millones de seguidores, algo inédito en una aspirante a la corona. A lo que Adela le dijo “¿No es un concurso de belleza?“. Rocha mencionó que él consideran que todas son bellas y que no solo se califican las tres horas de la final, sino todo el proceso que dura casi un mes en concentración. “Tiene mucho mayor valor lo que está en concentración por casi un mes”.

Las palabras sobre Costa de Marfil de dueño de Miss Universo

Luego habló la razón por la cual la representante de Costa de Marfil, que era favorita no ganó, declaraciones que añadieron controversia del concurso. Y que se pueden ver a partir del minuto 34 del video que aparece en esta nota,

“Hay muchas cosas que se valoran…. Costa de Marfil necesita... Entren a Google […] cuántos países necesita visa para poder entrar, 175. [...] La chamba es por un año de Miss Universo, 175 países le piden visa a Costa de Marfil [...] va a ser la Miss Universo que se la pasó un año en un departamento”, luego adicionó:

“Queremos que sea Universo, la que más viaje y más contacto tenga con gente en el mundo. Pues si le piden visa en 175 países está medio difícil, ¿no?”, explicó Rocha.

Sus declaraciones causaron indignación en muchos cibernautas que no entienden si esa es la situación de la representante de Costa de Marfil por qué permiten que ella entre en concurso, pues en realidad no tendría ninguna posibilidad de ganar, lo que claramente es una desventaja desde el inicio.

Las palabras de Rocha indican que no es viable para el concurso que una candidata de este país sea la ganadoras por las múltiples visas que debe solicitar para poder viajar a todos los países que debe hacerlo una reina Miss Universo.

Hay que mencionar que Rocha Cantú asegura que Omar Harfouch, el jurado que habla de corrupción y presión para que México fuera elegido, no renunció, sino que él lo despidió luego de ‘un sinnúmero de actitudes fuera de contexto’..

